Tienen claro que Denis Suárez no es lo que necesita el Betis

Los verdiblancos habrían ofrecido al Celta el pase de Loren y la cesión de Lainez por su futbolista, aunque los celestes prefieren 5-7 kilos por él

En una frase que recordó a la mítica de Serra Ferrer en la sala de prensa del Vicente Calderón tras la conquista de la segunda Copa del Rey del palmarés verdiblanco ("el Betis será lo que Lopera quiera"), salvando las distancias, Manuel Pellegrini se despedía desde el Santiago Bernabéu, tras un 0-0 que certificaba la quinta plaza en LaLiga, hablando del inicio de "unas vacaciones necesarias", pero también de "un periodo importante para estructurar el plantel de la próxima campaña", lanzando un mensaje a la planta noble del Benito Villamarín: "Veremos qué ambición hay para ver qué logros conseguir. Habrá que dar un paso adelante si queremos avanzar". Esta semana, el director general deportivo, Antonio Cordón, recogía el guante, dejando claro lo siguiente: "Ese paso adelante no está en mis manos, sino en las del club".

Las apreturas económicas, heredadas del inmovilismo causado por la pandemia del Sars-COV-2, son comunes a muchos clubes de LaLiga. El mismo Barcelona tiene su tope salarial no ya rebasado, como le ocurre a los hispalenses, sino en negativo. Hasta 15 entidades de las 42 que compusieron en la 21/22 las dos primeras categorías nacionales compartían ese problema tras el cierre de la ventana invernal, por lo que la necesidad común es vender antes de poder comprar, con los trueques de nuevo como una herramienta útil. El Betis, según Gerard Romero en 'Jijantes FC', habría ofrecido al Celta el traspaso de Loren (ya lo quisieron hace un año y, con Santi Mina fuera de juego, podría encajarles) y la cesión de Lainez (que previamente tendría que renovar, pues acaba en 2024) a cambio de la ficha de Denis Suárez, con un horizonte contractual más próximo (2023) y enfrentado con su presidente por culpa de la agencia que le representa.

Los celestes, como todos, prefieren 'cash' (entre 5 y 7 kilos). Aquí también se buscan ingresos extraordinarios, amén de acuerdos con LaLiga para ensanchar el margen de maniobra a la hora de buscar refuerzos, pues Luiz Felipe y Luiz Henrique, que se ejercitarán con todos desde el 5 de julio, según 'Abc', a la espera de una solución, esperan poder ser inscritos. La encomienda verdiblanca, en cuanto la situación se normalice, es ir reduciendo paulatinamente la plantilla desde el punto de vista cuantitativo para irlo aumentando cualitativamente. Posiciones dobladas con un nivel más parejo (como Sabaly-Bellerín, Bravo-Rui Silva y, durante gran parte del curso recién finalizado, Borja Iglesias-Willian José) y cabida para canteranos, gente joven y versátil, sin necesidad de usar las fichas del filial (a lo Rodri, Rober y Miranda).

En ese contexto, Denis Suárez encaja por su capacidad para ser un mediocentro creativo con caída a las bandas, pudiendo ejercer en las posiciones de Canales o Fekir, pues tiene calidad en el pase, conducción y pegada. No obstante, al 65% de los participantes en la encuesta propuesta por www.estadiodeportivo.com no les gustaría ver al gallego en Heliópolis, por un 35% a favor de esta operación. De alguna manera, consideran que el ex nervionense, que suena igualmente para Villarreal, Fiorentina y el propio Sevilla FC, no es lo que necesita el Betis en estos momentos, seguramente castigando su confesión de que rechazó hace dos años venir aquí por ir al Arsenal.