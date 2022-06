Cordón se sincera sobre las opciones de ver a Ceballos y Bellerín de nuevo en el Betis: "Quiero ser muy franco..."

Se trata de dos operaciones complejas, condicionadas a que Real Madrid y Arsenal cedan, que se resolverán seguramente a finales de agosto

Ellos mismos son los principales interesados de firmar por el Real Betis, primero, y de compartir por tercera vez un vestuario, de paso, aunque resulta innegable lo que ganaría el equipo heliopolitano, adiestrado por Manuel Pellegrini, con ambos en sus filas. Y es que Dani Ceballos y Héctor Bellerín se hicieron amigos en las concentraciones de España sub 21, especialmente durante el Europeo de 2017 en Polonia, del que se proclamaron subcampeones al caer ante Alemania (1-0) en la gran final. Después, los dos años de cesión del utrerano al Arsenal reforzaron una relación que tenía, entre otros nexos, el amor por las trece barras, ya que ambos se reunían en casa del catalán a ver los partidos de ese club en el que soñaron con coincidir.

A punto estuvo de suceder el verano pasado, por muchos desmentidos oficiales que hubiera, pues el acuerdo verbal con el mediocentro tuvo que posponerse ante el inmovilismo de Joel y William Carvalho, entre otros, así como la urgencia por firmar un lateral derecho para cubrir la grave lesión de Sabaly. Ahora, se habla de un pacto cerrado desde hace casi un año, condicionado a que el Real Madrid libere a Dani a un precio módico, al que se une el deseo del Héctor, que depende también de que los 'gunners' se bajen del burro, hablando coloquialmente. Dos operaciones que apuntan a la recta final de la ventana de transferencias que se inaugura oficialmente el próximo 1 de julio y cuyos detalles repasaba ESTADIO Deportivo esta semana.

Con todo, pese a la predisposición de ambos futbolistas a hacer un esfuerzo económico y presionar a los dueños de sus derechos hasta 2023, no se trata de gestiones sencillas. Y, en su papel, Antonio Cordón las sigue viendo imposibles. Partiendo de la base de que el director general deportivo del Betis debe intentar que los focos no apunten hacia los objetivos reales para que no se encarezcan, el extremeño fue rotundo al respecto durante su entrevista con 'La Pizarra de Quintana' en Radio Marca: "A día de hoy, son dos opciones muy difíciles para el Betis. Quiero ser muy franco... Ahora mismo no podemos afrontar este tipo de situaciones. Todo lo que sea fichar es un riesgo. Creo que lo principal es crear esta estructura y compromiso por parte de todos".

Sobre su labor en La Palmera, añadió: "Llevo muchos años en el fútbol trabajando en la sombra. La recompensa para mí es que la gente esté feliz y los clubes en los que estoy sigan creciendo. Me decían que el Betis era un toro complicado, pero soy un hombre de retos y me gusta enfrentarme a las cosas. Cuando llegué, vi que el club tenía que crecer en mentalidad y en estructura... Además de conseguir una solidez emocional que estamos logrando. A las personas hay que saber gestionarlas. Cuando tienes respeto y confianza, llegar a eso es mucho más fácil". Y considera clave el fichaje de Pellegrini: "Tanto él como yo llegábamos cuestionados, pero estuve cinco años con Manuel en el Villarreal y sabía de su capacidad. Vive el fútbol, y le iba a dar una visión diferente al club y a los futbolistas".

Para el futuro, como ya avanzó en su intervención en los medios oficiales, Cordón cree que "el crecimiento deportivo va a llegar cuando lo económico también esté controlado y equilibrado. El mérito del rendimiento que se consigue de los jugadores es del 'staff' técnico. Pellegrini ha sabido sacar rendimiento a todos los jugadores", por lo que su objetivo es "mantener la magia que se ha creado este año". A la hora de busca refuerzos, su opinón sobre el tan cacareado 'Big Data' es que "sirve de complemento, pero hay que saber para qué y cuándo utilizarlo bien", por lo que el objetivo en todos los blues es "intentar minimizar los riesgos".

Por último, se refirió a Mbappé, que saltó a la fama durante su estancia en el Principado como máximo responsable de la planificación: "Ya venía del sub 19 siendo el mejor. Era difícil encajarlo en aquel Mónaco en el que ya estaba Falcao, pero a le vino muy bien que cambiásemos el sistema para jugar con dos puntas. Kylian debe explotar la velocidad que tiene. Él juega con muchas paredes para aprovecharla. Con el paso de los años, ya veremos en qué acaba, pero él podría terminar jugando hasta de lateral derecho".