Rodri quiere jugar con Ceballos, tener más competencia y "crecer para ser como Canales y Fekir: un ídolo del Betis"

Sabe que la llegada del utrerano aumentaría la competencia en su zona, pero cree que la competencia mejora a todo el equipo y siente la confianza de Pellegrini

Pocos lo recuerdan hoy en día, pero cuando arrancó la temporada 2021/2022, Juanmi Jiménez (20 goles este curso) era suplente en el once tipo del Real Betis y quien gozaba de galones de titular era Rodri Sánchez, que tuvo una gran irrupción en el primer equipo en la 20/21 y se ganó ese importante rol en la plantilla de Manuel Pellegrini. Luego llegó una inoportuna lesión, precisamente con la sub 21 española con la que ahora está concentrado. Le costó recuperarse más de lo previsto y el de Coín seguía metiendo goles y sentenciando el único puesto sin dueño fijo en la segunda línea del cuadro verdiblanco. Los otros dos, de los admirados Sergio Canales y Nabil Fekir, son sitios innegociables.

Precisamente, al cántabro y al francés ha señalado como espejos Rodri Sánchez, quien ha elogiado a sus compañeros en una entrevista con el diario As desde la concentración de la 'Rojita' en la que también ha mostrado su deseo de jugar junto a Dani Ceballos la próxima temporada en el Real Betis. No teme el feroz aumento de la competencia que la vuelta del utrerano generaría en su demarcación, ya que cree que mientras más difícil sea jugar, mejor para el equipo. Además, se siente valorado por el club -acaba de renovar hasta 2026- y por Pellegrini, quien siente que le ha mejorado mucho.

"Ha sido un gran año. Llevábamos 17 sin ganar nada y estoy muy orgulloso de formar parte del mejor Betis de la historia", indicó Rodri, quien consideró que la ampliación y mejora de su contrato fue merecido: "Creo que me gané la renovación con lo que aporté al equipo el curso anterior. Estoy feliz porque que el Betis me ha dado el hueco que creo que merezco y ese cariño lo he devuelto, tanto a la afición como al club. El cuerpo técnico sabe que lo di todo".

En este sentido, el extremeño tuvo palabras de agradecimiento para Pellegrini, valiente al apostar por él: "El míster me valora y yo quiero seguir demostrando que merezco esa confianza. Ahora soy un futbolista más maduro y he mejorado mucho, sobre todo en defensa, algo indispensable para estar al mejor nivel en Primera división". "Empecé muy bien el año. El míster me dio confianza y en la pretemporada ya me dio galones y le estoy muy agradecido. Luego llegó el esguince, que trastocó los planes y me costó regresar. Estuve casi tres meses renqueante. Por suerte en el tramo final pude volver a sentirme importante", añadió.



Rodri señaló que su principal objetivo para la 22/23 es "seguir creciendo como futbolista para poder ser como Fekir y Canales y ser un ídolo del Betis". Por eso no teme que llegue Dani Ceballos: "Jugar con futbolistas de ese nivel te hace mejor. A la larga viene bien". "Es una competencia complicada, pero se aprende mucho. Insisto en que es el mejor Betis de la historia y si es así es porque la competencia es dura. Uno ha sido campeón del mundo y el otro ha jugado en el Madrid y la selección absoluta. Se aprende mucho y yo quiero ser como ellos", remarcó, al tiempo que explicaba el rol con el que se siente más cómodo sobre el terreno de juego.

"Me siento más cómodo en la mediapunta o de extremo derecho. En el Betis hay mucho contacto con el balón en ataque para aprovechar el talento de Fekir y Canales y eso también me beneficia a mí, que me gusta asociarme y tener libertad de movimientos", manifestó el cacereño Rodri, un talento de presente y futuro -como verdiblanco y con la 'Roja'- formado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.