Orgulloso de ser parte de "la historia de este pedazo de club", sigue siendo el mismo en el Betis: "Todo lo que sube, baja"

Rodri disfruta de la titularidad en la sub 21 y agradece la confianza de Pellegrini en "un grande de España", con el que desea "subir un escalón cada año"

"Decidí irme y buscar la felicidad... y, al final, la felicidad fue irme al pueblo. Estuve muy a gusto con mis amigos, jugando allí con ellos. Me rejuveneció, por así decirlo". Y, ese verano, llegó el equipo de su vida hasta la fecha: "Ya me querían en años anteriores y me dijeron que viniese a entrenarme. Yo volví en enero al pueblo y, en marzo, vine a la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Ese mismo día me dijeron que me quedase allí, pero otro cambio más tan brusco, no; si para el año siguiente me querían, yo encantado de venir. Y así fue; firmé para empezar en la pretemporada siguiente y la verdad es que el Betis me lo ha dado todo. Es mi club y estoy encantado", resume Rodri Sánchez en una entrevista con el diario 'Hoy', donde rememora sus andanzas infantiles en varias canteras de España.

Ahora, es parte de un vestuario en la cresta de la ola: "La temporada ha sido muy especial, porque hemos ganado la Copa y se han cumplido nuestros objetivos. Individualmente, estoy muy contento, porque he sido partícipe hasta que me lesioné y me tiré 3-4 meses renqueante, pero todo lo que he estado disponible, he estado participando. En los dos años que llevo con el primer equipo ha sido todo perfecto. Los jugadores, el staff, los técnicos y la dirección se han movido muy bien para todo, han hecho muy buen trabajo, y nosotros también hemos hecho el nuestro muy bien. Se ha visto compensado con el año pasado entrar a Europa y este año meternos en Europa vía Copa y vía LaLiga. Con el título, después de 17 años sin conseguirlo, entras además en la historia de este pedazo de club".

Mientras se gana un sitio a las órdenes de Pellegrini, el zurdo se ha consolidado en la selección española sub 21 a las órdenes de Luis de la Fuente, aunque "sería un sueño debutar con la selección absoluta" de su país. "Luis confía mucho en mí. Siempre que he ido, me ha puesto. Ha tenido el valor de ponerme, y yo le he devuelto esa confianza. Es un sueño que, si se hace bien en la sub 21, ¿por qué no?", zanja el de Talayuela, que sigue con los pies en el suelo: "No te puedes creer más que nadie. Soy el mismo chaval que era antes. Es verdad que la gente te ve diferente, te pide fotos, te pide autógrafos, pero me lo tomo con la misma filosofía. Aunque me pille comiendo, no tengo problema, porque, si yo fuese niño o aficionado, a mí también me gustaría tener una foto o un autógrafo de un futbolista. Me lo tomo genial, porque es mi trabajo y me encanta lo que hago. Nunca voy a cambiar, porque no se te puede subir nada, porque todo lo que sube, baja. Tienes que mantener esa compostura, porque siempre la humildad es un poco la base del éxito; de donde vienes nunca lo tienes que perder. Muchos compañeros, al ser joven, te ayudan en muchos aspectos de la vida. Aquí hay un grupo excepcional: Germán Pezzella, William Carvalho, Joaquín€ todos me ayudan".

Sobre su futuro, está "muy feliz aquí con el míster y los directivos", que le han dado "la posibilidad de estar aquí muchos años", de demostrarle "esa confianza", poniéndole "en una de las más atractivas y mejores plantillas que ha tenido el Betis" para él. "Es un privilegio estar, haber sido partícipe y jugar, porque una cosa es ser partícipe y no jugar, pero la verdad es que a mí me han demostrado confianza. He jugado, he sido importante, y eso es un lujo. Espero seguir como estamos, crecer en el Betis, si puede ser, y jugar muchos partidos. Estoy muy contento aquí y quiero seguir avanzando y creciendo. A nivel colectivo, que el Betis cada día vaya mejor, que cada año suba un escalón. Se está viendo que en estos dos años se ha dado un paso gigante, y queremos seguir así, porque el Betis es un histórico y un grande de España".