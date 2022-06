El nuevo nombre que uniría a Fenerbahçe y Betis.. y no es William

La llegada de Jorge Jesús ha creado una gran expectación en el equipo de Estambul

El técnico portugués Jorge Jesús fue presentado el pasado jueves como nuevo técnico del Fernerbahçe rodeado de una expectación inusual. La afición del conjunto estambulita está ilusionada con la llegada de un entrenador que ha triunfado en Portugal y Brasil y que espera recuperar para este gigante del fútbol turco un campeonato que no gana desde 2014.

Su nombre venía asociado al de otro, el de William Carvalho, pues en los días previos, desde Turquía señalaban del deseo del técnico luso de contar con su compatriota del Real Betis para darle el timón del nuevo proyecto. E incluso aventuraban una oferta de 8 millones muy baja para lo que el Betis estaría dispuesto a aceptar por su centrocampista. Pese a que a éste le queda un solo año de contrato.

Jorge Jesús no se quiso mojar a su llegada y avisó que no iba a hacer "una revolución" en el equipo, pero sí dejaba claro la idea de lo que quiere transmitir en el campo: "Un entrenador tiene que ser como un jugador: debe ser creativo, tener ideas. Mi idea es ser un equipo de riesgo, aunque riesgos calculados. Solo ganar no es suficiente. Aunque ganar es lo más importante, también se debe impresionar a la afición, ofrecer un buen espectáculo", señalaba el entrenador luso.

Para ello querría contar con William, que también ha despertado el deseo del recién ascendido Fulham, quien partiría con ventaja por su mayor poder económico y por tener a la Premier League como reclamo.

Aunque no sería el único fichaje relacionado con el Betis que llegaría al Fenerbahçe. Según publican hoy medios turcos, es cuestión de tiempo que se haga oficial la llegada al club capitalino del exbético Mehmet Aurelio como segundo entrenador de Jorge Jesús. Sería su segunda etapa como ayudante en un equipo en el que triunfó como jugador entre 2003 y 2008, antes de aterrizar en el Real Betis.

El exfutbolista nació en Río de Janeiro con el nombre de Marco Aurelio, que se convirtió en Mehmet cuando adoptó la nacionalidad turca. Tras retirarse en 2013 en su país natal, regresó a Turquía para ser segundo entrenador, aparte de en el Fenerbahçe, en el Kas?mpa?a, Goztepe y Sakaryaspor, además de primer técnico del Corumspor, en la Segunda división turca.

En los dos años que militó en el Betis, con el que vivió el sinsabor del descenso a Segunda división, acumuló 59 partidos, en los que marco seis tantos y dio dos pases de gol. En Sevilla se tiene un buen recuerdo de él, aunque no llegara en la mejor época del club. Dejaría al equipo verdiblanco en 2010 para fichar por el Besiktas de Schuster y Guti.