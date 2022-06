Cuando, seas o no del Betis, ves a Héctor Bellerín en todas partes...

Un estudiante en los exámenes de la EBAU, una cabeza de mármol del siglo II DC... El lateral puebla las redes, propias y ajenas, mientras se decide su futuro

Héctor Bellerín se marchó de vacaciones hace ahora tres semanas, justo tras el empate sin goles del Real Betis ante el Real Madrid, aunque tardó un poco más en abandonar Sevilla, la que ha sido su casa desde el pasado verano, cuando llegó a préstamo procedente del Arsenal. Lo ha hecho acompañado de sus inseparables Aitor Ruibal y Borja Iglesias, su segunda familia, la que se elige. Juntos han surcado el Mediterráneo al son de la música y han asistido a un conocido festival, marchándose en los próximos días a descansar a la playa. El extremo y el delantero tienen que empezar a trabajar el 5 de julio, ya casi a la vuelta de la esquina, a las órdenes de Manuel Pellegrini, un plan que le parece perfecto al lateral derecho, aunque lo suyo tardará un poco más. Incluso, no se descarta que LaLiga 22/23 arranque sin el de Badalona de verdiblanco y que, como en el mercado estival de la 21/22, sea un refuerzo de ultimísima hora.

Ésa es la idea que tienen en la menta tanto el interesado como los responsables de la institución hispalense, que airean lo complicado de la operación y que jugarán con las urgencias a finales de agosto de los 'gunners' cuando vean, como ya está haciendo Bellerín, que ninguna propuesta contenta a su pupilo más que la de volver a La Palmera. Con la promesa de perdonar las cantidades que sean necesarias para abaratar el coste de su transferencia al Betis, dos de las tres partes en juego confían en que sea suficiente a la postre, si bien es cierto que se avecina un verano largo. Mientras se resuelve su futuro, Antonio Cordón y sus colaboradores hacen su trabajo para que haya fichas libres y dinero para hacer sitio al dorsal 19, una ardua tarea de reuniones, llamadas y cónclaves en los despachos.

Héctor sigue siendo el gran objeto de deseo del beticismo, que aprueba sobremanera su continuidad, pese a no haber protagonizado un rendimiento sobresaliente, pero sí ha ido de menos a más hasta consagrarse con la asistencia al 'Panda' en el gol de la final de la Copa del Rey. Los miles de aficionados verdiblancos que campean no ya sólo en la provincia sevillana, sino en el resto de Andalucía, España, Europa y el Mundo recrean en las redes memes de Bellerín, recuerdan su mítico vídeo de fiesta con la particular celebración y comparten su ubicación casi en tiempo real, como el hincha que lo vio comprando en un centro comercial. Además, las ganas de que vuelva son tantas que, aparte de las propias imágenes que comparte el lateral, hay quien le ve en todas partes, haciendo virales una cabeza de mármol de una estatua de un galo, fechada en el siglo II DC y basada en un original griego del 250-180 AC, así como el vídeo de un estudiante que acudía en Cartagena a los exámenes de la EBAU (antigua Selectividad) ataviado con la camiseta de la final de la Copa del Rey y un look muy parecido al del catalán.