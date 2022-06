Bartra presenta su museo, entre celosos 'troleos' desde el Betis, con un lema motivador: "Lo mejor está por llegar"

El central catalán exhibe sus 15 títulos, con la flamante Copa del Rey en lugar destacado, y una espectacular colección de camisetas: varias del Sevilla, con rivales, amigos y compañeros... aunque no todos

Marc Bartra no escatima a la hora de expresar el rebosante estado de felicidad con el que ha terminado la temporada 2021/2022, como titular indiscutible, formando una sólida dupla junto a Germán Pezzella en el centro de la defensa de un Real Betis que ha vuelto a clasificarse para jugar la Europa League por segundo año consecutivo y que además disputará la Supercopa de España en su condición de flamante campeón de la Copa del Rey. Este título ha sido el decimoquinto que gana el central catalán, sin embargo, a nivel emocional se sitúa entre los más importantes de su exitosa carrera deportiva, ya que lo levantó después de pasar malos momentos, en lo personal y en lo físico, con varias lesiones y un inoportuno problema de vesícula que tardó en dar la cara y que le mermó bastante durante muchos meses. Luchó mucho para recuperar su mejor versión y ahora recoge esos frutos de ese esfuerzo y de no haber perdido nunca la confianza en sus capacidades.



Unas capacidades que ha demostrado jugando una Eurocopa, la de Francia 2016, con la selección española y levantando títulos, ahora con el Real Betis y antes con el FC Barcelona y el Borussia de Dortmund alemán. Dos veces campeón de la Champions League, en otras dos de la Supercopa de Europa y en una del Mundial de Clubes; con cinco trofeos de LaLiga, tres de la Copa del Rey, uno de la Copa de Alemania y una Supercopa de España. Un total de 15 títulos que tienen un lugar destacado en su casa, en su pequeño museo, como le gusta llamarle y que ha querido compartir con sus millones de seguidores.





. Más allá de estos 15 títulos, siempre me quedaré con todos estos nombres de compañeros y muchos de ellos amigos, que me ha regalado el fútbol y que tanto he disfrutado y sigo disfrutando con ellos, fuera y dentro de los terrenos de juego. ¡Eternamente agradecido!", manifiesta Bartra en sus redes sociales en un texto que ilustra con imágenes de su envidiable palmarés y que acompaña de las etiquetas que a su juicio resumen esta trayectoria en la elite: como "fútbol", "amistad" y dosJunto a los recuerdos de las 15 veces que salió campeón, Bartra tiene una. Por ejemplo, una del, el eterno rival del Betis, del malogradou otra de Croacia del también sevillista, con quien coincidió en el Barça, o también de, cuando pasó por la UD Almería. Por supuesto, no falta la del astro argentino, con quien compartió vestuario durante siete años.También están las de, símbolos de La Masía en el mejor Barça de la historia;, como rivales icónicos o compañeros en el Betis como el capitán,, o la de su amigoen su primera cesión como verdiblanco.Sin embargo,por ver que Joaquín y Montoya son los únicos que salían en los vídeos., que ha jugado con Bartra en el Barça y en el Betis. "Ah, pa (papá)", se lamentó Germán Pezzella en tono bromista. También le metió caña Borja Iglesias a quien el central respondió con 'amenazas':