Adelantan por la derecha a William Carvalho: el Fulham ya tiene casi fichada a la alternativa al medio del Betis

El verano pasado, Marco Silva quiso fichar a su compatriota en la Championship, retomando los contactos cuando se iniciaron por Álex Moreno

No parece que los caminos del FC Fulham y el Real Betis vayan a cruzarse este verano por partida doble. Londinenses y heliopolitanos iniciaron recientemente los contactos para el traspaso de Álex Moreno, aunque el acuerdo no está cercano. El club recién ascendido a la Premier League ha fijado un tope de 10 millones de euros, acaso con alguna cantidad más en variables, por el lateral zurdo, si bien el dueño de sus derechos federativos hasta 2025 pone sobre la mesa el valor de mercado que le asigna la página especializada 'Transfermarkt', 18 kilos, por lo que no baja de 15+3 en bonus. Mientras las partes recalculan su hoja de ruta, en Craven Cottage miran alternativas al catalán, con otro jugador de LaLiga en la lista, Javi Galán, a quien el celta soltaría por mucho menos. Además, Marco Silva, técnico de los albinegros, volvió a pedir a su compatriota William Carvalho.

Hace un año, con el Fulham en una Championship que ha acabado abandonando como campeón para regresar a la elite del fútbol inglés, el míster portugués quiso llevarse al mediocentro nacido en Luanda, proponiendo una cesión con opción de compra que se convertía en obligación en caso de ascenso. Sin embargo, el internacional portugués declinó el ofrecimiento, como los de Turquía, para quedarse en un Betis donde ha dado un paso al frente claro a las órdenes de Manuel Pellegrini, que ha reflotado a la 'Tartaruga' hasta convertirlo en un futbolista fundamental en el eje de la medular, formando una pareja de lujo con Guido Rodríguez. El problema en La Palmera es que William no tiene visos de renovar y, con el fin de su contrato en 2023, toca venderlo ya para obtener algún rédito.

No obstante, el Fulham no esperará más al ex de Sporting Clube, como demuestran los últimos movimientos por Ali Musrata. El libio, de 26 años, ha marcado dos goles y brindado otras tantas asistencias en 45 partidos con el Braga el pasado curso, cifrándose el posible traspaso en unos 15-17 millones, según los medios del país vecino. Incluso, la entidad del norte del país habría rechazado una propuesta de sus vecinos lisboetas de 8 kilos y el 50% del pase del extremo caboverdiano Jovane Cabral, cedido en la Lazio, ya que los londinenses apuestan más fuerte. Una imagen del norteafricano junto a sus agentes en tierras inglesas resulta indiciaria sobre una aceleración de las negociaciones, lo que cerraría en principio las puertas a Carvalho.