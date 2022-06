El Tata Martino le dice a Lainez donde debe jugar la próxima temporada

El mediapunta del Real Betis cuajó un gran partido en el estreno de México en la Liga de Naciones

Uno de los nombres de este verano en el mercado de salidas del Real Betis es Diego Lainez. El mexicano no dejará rédito para fichar y cuadrar números, pero sí para que gane minutos y experiencia una de las mayores inversiones de la historia del club.

El Sporting de Braga sólo ha sido el último en llamar a su puerta, como también lo han hecho en las últimas semanas el AEK de Atenas o el Bayer Leverkusen, aunque éste sólo mostrara su interés a través de unas declaraciones públicas de su entrenador, al que Lainez sorprendió en su enfrentamiento europeo.

Sin embargo, ha sido el América de México el que más ha hecho por repatriarlo. Su presidente ejecutivo, Santiago Baños, reconoció que había viajado hasta Sevilla para hablar sobre una posible cesión del jugador. En principio se encontró con la negativa de un Betis que prefiere que tenga minutos en LaLiga y, si no, en Europa, y que no dé un paso atrás regresando a su país. El América llegó incluso a ofrecer la opción de que Lainez sólo estuviera cedido por seis meses y así pudiera foguearse para el Mundial de Qatar, y volver en enero. Pero de momento, lo de América está parado.

El Tata Martino, que contó con él en su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf y Lainez respondió liderando la goleada sobre Surinam, tiene muy claro dónde debe continuar su carrera el futbolista del Real Betis. "Lamentablemente, no tuvo un semestre con tanta continuidad en su equipo, pero lo ideal es que se mantengan en Europa jugando y, lo segundo ideal, es que jueguen, después el lugar lo definen ellos. Está claro que jugar los pone en una situación diferente para poder competir", señalaba en referencia al mediapunta verdiblanco y al futbolista del Arsenal sub 23 Marcelo Flores, que debutó en ese encuentro.

Martino ya aconsejó a Lainez que se buscara minutos si no los podía conseguir en el Betis o que 'presionara' para jugar más, pero que no regrese al fútbol mexicano y siga su carrera en el fútbol europeo, donde hay mayor competencia. No en vano, sigue teniendo en Lainez la misma confianza que tenía cuando hace unos años despuntaba en el América. "Diego nos da lo que nos dio siempre. Es un poco con cuatro o cinco años más de experiencia lo que hablábamos antes de Marcelo (Flores). Es un jugador que tiene mucha valentía para jugar el uno contra uno, muy desequilibrante. Hoy no solamente le hicieron el penal, también tuvo dos o tres situaciones de gol", indicaba el seleccionador chileno tras el México-Surinam.

A México aún le queda un partido antes de que lleguen las vacaciones. A partir de ahí, Lainez tendrá que avanzar y definir su futuro, dentro o fuera del Betis.