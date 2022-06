Pretendientes por Guido, pero el Betis lo tiene claro

La entidad de Heliópolis ha hecho saber a los interesados por el argentino que no venderá al pivote si no es por una oferta considerable

El Real Betis necesita vender antes del 30 de junio si quiere cuadrar sus cuentas de este ejercicio, pero no por ello se van a precipitar y van a malvender. Todas las miradas, evidentemente, apuntan al argentino Guido Rodríguez, pues aunque sería una gran perdida, también es uno de los puestos que más fácilmente podría sustituir el Betis si finalmente el argentino dijera adiós.

Al pivote todavía le quedan dos años de contrato y su cláusula es de 80 millones de euros. Obviamente el Real Betis no se ceñirá a su cláusula pero sí es algo que le permite mantener una postura de fuerza en la negociación. Eso, este verano, porque de no salir el argentino, lo ideal sería intentar una renovación para que no llegara al verano de 2023 con un sólo año de contrato por delante.

Pero todo hace indicar que llegarán ofertas a las oficinas del Benito Villamarín por el mediocentro argentino, que ahora se encuentra disfrutando de unas bonitas vacaciones por Grecia. No en vano, ya han llegado, pero el Betis las ha rechazado al considerarlas insuficientes, tal y como desvela ABC de Sevilla.

Algunos clubes ingleses estarían dispuestos a poner sobre la mesa en torno a 20 millones de euros, pero por esa cifra el argentino no se moverá. Si lo quieren de verdad, deberán subir la oferta al menos hasta los 30 millones de euros. Y es que cabe recordar que en enero de 2020 la entidad heliopolitana pagó tres millones de euros al América de México por su pase más variables, pero el conjunto azteca se guardó el 25% de sus derechos.