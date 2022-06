El futuro de Raúl García no parece estar en el Betis

Pese a su renovación hasta 2025, tiene por delante en el primer equipo a Borja Iglesias, Willian José y hasta Loren, por lo que el accitano estudia ofertas de cesión

No ha sido ni mucho menos la mejor temporada de Raúl García de Haro, otrora 'pichichi' y abanderado del Betis Deportivo, con el que sólo ha conseguido seis goles en 33 partidos esta campaña recién finalizada. Sería muy injusto inferir que el descenso del filial llegó, en gran parte, por su falta de olfato anotador, aunque lo cierto es que el segundo equipo verdiblanco ha pagado errores propios y ajenos, por lo que militará en la 22/23 en la Segunda RFEF. Una categoría a todas luces que se queda pequeña para el accitano, que renovó en marzo hasta 2025, aunque su futuro no está, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, a las órdenes de Manuel Pellegrini, que sólo le ha concedido unos minutos en la visita copera a Valladolid y en LaLiga ante Osasuna.

Ni siquiera es seguro que el artillero participe en la pretemporada con la escuadra matriz, razón por la que, a sus 21 años, estudia desde ya todas las propuestas que están llegando a La Palmera y a sus representantes. La inmensa mayoría, interesados por una cesión en Segunda división, si bien uno de sus pretendientes, el Tenerife, tiene opciones de asccender a Primera si hace bueno el 0-0 de la ida en la vuelta de la final de los 'play off' ante el Girona en el Heliodoro Rodríguez López el próximo domingo. Raúl estuvo a punto de marcharse en enero a otra isla, en ese caso Ibiza, si bien el que iba a ser su sustituto aquí, el colombiano Juan Camilo Becerra, se decantó por el Nàstic, por lo que Paco Jémez se quedó sin nueva referencia ofensiva al no encontrar Miguel Calzado un recambio de ciertas garantías.

Ahora, todo indica que el porvenir del delantero nacido en Olossa de Montserrar aunque criado en Guadix está en un préstamo que intentará aprovechar para foguearse, ganar experiencia y maldad en la elite, con el fin de regresar al Betis e intentar convencer al 'Ingeniero' de que puede ser una alternativa válida en ataque. 'El Periódico de Aragón' habla del Zaragoza como vía de salida para el '9', por el que sí hay contactos más sólidos desde el Mirandés y Las Palmas, al tiempo que los recién ascendidos Racing y Albacete le quieren igualmente en sus plantillas. De vacaciones con su entorno más cercano, Raúl García no está desconectado del todo, esperando noticias de sus agentes y del club, por si tocara volver a probar suerte con Pellegrini. Si no, al menos, 'novias' no le faltan.