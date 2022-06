Florentino confirma las dudas de Ceballos y su futuro en el Betis

El utrerano tiene una oferta de renovación por dos años encima de la mesa

El posible fichaje de Dani Ceballos por el Real Betis va para largo. A día de hoy hay sólo hay varias certezas. Que el Madrid le ha hecho una oferta de renovación por dos temporadas más con una subida de sueldo, que en el caso de no aceptarla la cifra de traspaso está a la misma altura que el club blando desembolsó en 2017 y que el Betis no piensa ni acercarse a esas cifras en el caso de que cuadren números y pueda ir a por él.

Ante esto, el dilema del utrerano es importante. Ahora mismo, con la llegada de Tchouaméni, el centro del campo madridista gana en cantidad y aunque el internacional francés no juega en la misma posición que Ceballos siempre le restará minutos en las rotaciones. Si decide renovar se va a encontrar previsiblemente en esta misma situación en dos años, aunque tal vez así podría jugar cedido en el Betis la próxima temporada. Y, si no renueva, tiene todas las papeletas para repetir el último año, en el que apenas tuvo minutos en la entidad capitalina. No renovar y salir no se daría, salvo que el Madrid cambie de postura al final de mercado y baje las condiciones. Por eso va para largo.

El presidente blanco, Florentino Pérez, habló anoche de su caso y el de Asensio en la entrevista que tuvo en El Chiringuito y señaló que aunque es un tema que lleva el director general del club, José Ángel Sánchez, sabe que los jugadores se lo están pensando. Luego, "tienen que ver si tienen ofertas o no, es cosa del verano", añadió el presidente blanco.

Ceballos tiene mercado, pero tras dos cesiones en el Arsenal ya ha dejado claro en más de una ocasión que, primero, prefiere regresar a LaLiga, y segundo, volver a vestir los colores del Real Betis, al que lleva años lanzando guiños. Es bético y eso nunca lo ha ocultado.

En el Real Betis, por su parte, tampoco tiene 'mucho sitio' en estos momentos. Ahora mismo, Manuel Pellegrini cuenta con William, Guardado, Paul y Guido para cuatro posiciones, aunque también es cierto que no hay ningún sustituto natural para el portugués y que el utrerano podría adoptar ese rol. Y también que hay la posibilidad de fichar a un jugador de ese nivel se le va a hacer hueco como sea. La salida de William, en el caso de que no renueve, también le abriría un hueco. Aunque eso también va para largo. Como se prevé, tanto una operación como la otra pueden adquirir más fuerza a final de mercado que en estos momentos. Y todo dependerá de cómo evolucione el verano.