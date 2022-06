Del riesgo que asume Fabián al peor escenario posible para el Real Betis

El palaciego no tiene previsto renovar con un Nápoles obligado a hacer caja este verano, aunque tampoco dispuesto a regalar al zurdo

No parece que Fabián vaya a renovar con el Nápoles. Los agentes del palaciego ('You First Sports') han rechazado hasta dos propuestas de Aurelio de Laurentiis, que se negó en su día a ponerle en el primer escalón salarial de la plantilla y, ahora, está obligado a venderlo este verano para no perder los 30 millones de euros que invirtió en su día. Eso es lo que exige el dirigente partenopeo, que se plantó en 80 antes de la pandemia, rechazó 50 del Atlético de Madrid por no bajar de 60 y, ahora, cruza los dedos para que alguien llegue a su pretensión mínima. Será difícil. La inminencia del final del contrato del mediocentro (2023) invita a sus pretendientes a ofertar a la baja o esperar hasta las próximas Navidades para cerrarlo a coste cero para la 23/24. Ésa es la carta que está jugando el zurdo, forzando una venta o, en el peor de los casos, enfrentándose a un posible ostracismo el curso que viene.

La amenaza velada de los dirigentes albicelestes de dejarle en la grada no debe pasar de ese cruce de estrategias dentro de una negociación. La importancia de Fabián dentro de los esquemas de Spalletti (siete goles y cinco asistencias en 38 partidos oficiales) sigue siendo tal que lo más probable es que se encuentre un punto de encuentro y se genere un caldo de cultivo favorable pare tratar de reconducir la situación a lo largo de la próxima campaña. Con todo, se trata de un riesgo asumido por el canterano verdiblanco, quien sabe que será mucho más sencillo regresar a LaLiga dentro de dos ejercicios, máxime sin una gran inversión de por medio, ya que las puertas del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid parecen cerradas en estos momentos.

De consumarse ese traspaso, el Betis pondría la mano para llevarse otro 4,5% del montante total en concepto de derechos de formación, aunque el extra ya será mucho menor que el que habría recibido de haberse cerrado una venta por 60-80 kilos. La única vía que impediría el ingreso extraordinario en La Palmera sería un traspaso a otro club de la Serie A, que, encima, frustraría el otro escenario deseado por la mayoría de los heliopolitanos: que Fabián pueda volver a casa el verano del año que viene prácticamente gratis, para lo cual sería ideal poderle ofrecer un proyecto ganador y, preferiblemente, de Champions. Todo eso podría quedar en agua de borrajas si se confirma lo que publica 'Tuttosport': la Juventus estaría dispuesta a hacer un esfuerzo por el zurdo, habida cuenta de que va a dar salida a Arthur y Ramsey, sin que el fichaje de Pogba le cierre las puertas.