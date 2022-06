Bellerín cumple con la palabra que dio al Betis y frustra tanto al Arsenal como a sus otros pretendientes

Aunque tiene alguna llamada más de LaLiga, los principales interesados estaban en la Serie A, donde ya buscan alternativas ante la imposibilidad de convencerle

Fiestas, conciertos, festivales, cenas con amigos... Las vacaciones son para eso. Y Héctor Bellerín está aprovechándolas de lo lindo. En España, su tierra, la que echó tanto de menos durante el confinamiento que tuvo que rogar a Mikel Arteta que le dejara volver, con el Real Betis como destino elegido para cumplir un sueño paterno que, definitivamente, ha terminado en enamoramiento hasta las trancas del hijo. El verano es corto para los futbolistas, aunque, en este año de Mundial por primera vez tardío (entre noviembre y diciembre, para evitar el calor en Qatar), al menos será más de un mes de paréntesis. Como quiera que sigue perteneciendo al Arsenal, a quien ya comunicó su decisión de seguir de verdiblanco, su pretemporada arrancará antes de las de los que han sido sus compañeros en la 21/22.

De hecho, el lateral diestro, al no haber disputado tras el final de las Ligas compromisos internacionales, deberá pernoctar en Londres el domingo 26 de junio para comenzar con las pruebas médicas el lunes 27 y volver al trabajo, con algunos componentes del plantel 'gunner' con permiso unos días más. A finales de esa semana híbrida que terminará con un 'finde' plenamente de julio, está previsto un 'stage' en tierras alemanas, que incluye ya un partido amistoso con el Nürenberg el 8-J, tras lo que regresarán a la capital inglesa para partir inmediatamente a Estados Unidos para celebrar un gira en la que se medirá con Everton, Orlando City y Chelsea, cerrando de momento el carrusel de amistoso en el Emirates Stadium contra el Sevilla.

A la vuelta de América, el preparador vasco espera poder terminar la criba, en la que se incluye el adiós de Bellerín, aunque no en los términos deseados por el Arsenal. Su idea es aprovechar la buena campaña que realizó en Heliópolis para obtener unos 10 millones de euros por el carrilero, cifra a la que se acercaban Roma y Fiorentina, aunque el catalán está cumpliendo la palabra que le dio al Betis, rechazado otro destino que no sea el Benito Villamarín. Mourinho, de hecho, ya ha variado el punto de mira y negocia ya con el Lille por el turco Celik, mientras que en Florencia se decantan por Dodo, del Shakhtar Donetsk, ante la imposibilidad manifiesta de convencer a un Héctor que ya ha ofrecido a los ingleses perdonar su sueldo de la última campaña que le queda de contrato, casi cinco kilos netos, para compensarles por su rescisión. Una solución que tanto el interesado como los rectores verdiblancos esperan que llegue a buen puerto en la recta final del mes de agosto, preferiblemente antes.

El Betis esperará a Bellerín y, mientras tanto, tratará de buscar acomodo a Montoya, operado tras sus molestias crónicas de Haglund en el hueso calcáneo y las calcificaciones en el tendón de Aquiles de su pie derecho, pero ya casi restablecido. Con su paisano y Sabaly, no tendría sitio a priori en la 22/23, con dos campañas aún de vinculación firmadas. Pero no hay prisa para este movimiento. Tampoco esperan que el canterano culé se eche atrás, incluso con el interés presente de otro club de LaLiga, el Villarreal. Emery ha dejado ir a Rubén Peña a Osasuna y no prorrogará la presencia de Aurier. Foyth volverá a su posición natural (central o pivote), por lo que se busca acompañante de nivel para Mario Gaspar. Incluso, si saliera el capitán, el argentino podría continuar readaptado. Gusta Bellerín, que, sin embargo, agradece tanto interés, pero lo tiene muy claro.