El último guiño de Dani Ceballos al Betis con una 'storie' muy verdiblanca

El centrocampista del Real Madrid ha vuelto a agitar a la afición verdiblanca con una publicación en sus redes sociales

Dani Ceballos se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Ibiza mientras espera noticias de su futuro. Con sólo un año de contrato por delante con el Real Madrid, no esconde que le gustaría salir para tener minutos y ser protagonista, y qué mejor escenario que el Benito Villamarín. A lo largo de la temporada el utrerano ha hecho varios guiños a su antiguo club, esperando que Antonio Cordón recoja el guante este verano e intente su fichaje.

Pero es que incluso acabada la temporada, el centrocampista no puede dejar de pensar en lo que le deparará la próxima temporada, y mientras disfruta de las playas de Ibiza, ha dejado una llamativa 'storie' en su perfil de Instagram que no ha tardado en correr como la pólvora entre los aficionados del Betis. En la imagen se le puede ver mirando la bandera de Andalucía en la celebración de la Champions conquistada en París, con la canción 'Volverte a ver' y un corazón, cómo no, de color verde...

Un guiño más y seguramente sean muchos más durante un verano que se presume largo para Dani Ceballos. El Madrid le ha hecho una oferta de renovación por dos temporadas más con una subida de sueldo, que en el caso de no aceptarla la cifra de traspaso está a la misma altura que el club blando desembolsó en 2017 y a la que el Betis ni puede ni piensa acercarse.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló hace un par de días de la situación de Dani Ceballos y de la de Asensio en la entrevista que tuvo en El Chiringuito y señaló que aunque es un tema que lleva el director general del club, José Ángel Sánchez, sabe que los jugadores se lo están pensando. Luego, "tienen que ver si tienen ofertas o no, es cosa del verano", añadió el presidente blanco.

Ceballos tiene mercado, pero tras dos cesiones en el Arsenal ya ha dejado claro en más de una ocasión que, primero, prefiere regresar a LaLiga, y segundo, volver a vestir los colores del Real Betis, al que lleva años lanzando guiños. Es bético y eso nunca lo ha ocultado.