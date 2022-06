Un serio 'problema' llamado Guido Rodríguez

Relacionado otra vez con el Arsenal en los últimos días, los 'Gunners' priorizan reforzar otras posiciones

Hay pocos equipos dispuestos a pagar entre 40 y 50 millones por un pivote defensivo. Fuera de la Premier League, probablemente, sólo Madrid, PSG o Barça -cuando tenía cash- podrían estar en disposición de ello. Y ése es, precisamente, el mayor valor que puede o quiere ofrecer el Real Betis en este mercado estival.

Pese a su buena temporada, hay pocos jugadores 'vendibles' en el club verdiblanco. Borja Iglesias tiene mercado, pero no quiere escuchar los cantos de sirena que han llegado desde Inglaterra; por William Carvalho no han llegado ofertas y mucho menos tanteos convincentes y a día de hoy desde el club esperan antes una renovación que una venta con los números que ofrece el Fenerbahçe; Fekir o Canales, las estrellas del equipo, no están en disposición de salir, especialmente el segundo... Se peude decir que sólo queda Guido Rodríguez. Y el pivote argentino no sólo no tiene tampoco muchas ganas de cambiar de aires sino que se le caen las principales opciones que hay a día de hoy.

Su nombre estuvo muy ligado al Arsenal el pasado año, aunque la situación del cuadro londinense no invitaba a un esfuerzo grande en esta zona y sí en otras posiciones más prioritarias. Y, en el presente mercado estival, nada ha cambiado.

Desde Inglaterra apuntaban en los últimos días que ese interés se podía reacitvar, sobre todo teniendo en cuenta que por medio está Bellerín, pero algunos de los mismos analistas británicos le ven poco recorrido a esa idea. Sobre todo, porque el esfuerzo sería muy grande para cubrir algo que el Arsenal tiene muy bien cubierto.

El Arsenal tiene 'overbooking' en su centro del campo y, especialmente, en su posición de pivote. Acaba de renovar por un año más al veterano Mohamed Elneny, aún le quedan dos años a Granit Xhaka y tres al ex del Atlético Thomas Partey. Y el pasado año se hicieron con la joven promesa belga Albert Sambi Lokonga para que fuera haciéndose en el equipo. Por si fuera poco, regresa Torreira, al que le queda un año de contrato, aunque todo hace indicar que el centrocampista uruguayo volverá a dejar la entidad.

Sus prioridades no están ahí e, incluso, el hueco que había abierto en el centro del campo con la salida definitiva de Guedonzi rumbo a Marsella la ha cubierto rápidamente con el fichaje del joven portugués y ex del Oporto Fábio Vieira.

Al Arsenal se suma un Atlético que, sin apenas margen para fichar, parece haberse decantado definitivamente por un fichaje a 'coste cero': el belga Witsel.

El Manchester United es el único club con poderío económico que aventura muchos movimientos en esa zona aunque sus miras, por ahora, apuntan muy lejos de Heliopolis. Mientras tanto, el Betis tendrá que pensar en otras soluciones para cubrir los pocos huecos que a día de hoy tiene en la plantilla. Sin salidas no habrá entradas.