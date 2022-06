Fabián se complica

El Nápoles está dispuesto a renegociar las formas, pero no el precio y le amenaza la repetición del Caso Milik

Desde que se hiciera público que Fabián Ruiz no renovaría en el Nápoles todo han sido conjeturas, filtraciones y guiños. Y no han sido pocos los equipos que han aparecido en su horizonte. Unos con más posibilidades y otros con menos.

El equipo napolitano le presentó una serie de ofertas a final de temporada que iban desde un mayor vínculo hasta una extensión de contrato de un año más, subida considerable de sueldo y una cláusula para el próximo año de 30 millones de euros, justo lo que le costó procedente del Real Betis.

Se esperaba que, si bien no quería vincularse mucho tiempo, al menos sí aceptara este último ofrecimiento que le permitiría seguir un año más en Nápoles, donde es un pilar fundamental, y estar la próxima temporada en las mismas condiciones de ésta. Porque el precio es el mismo. El Nápoles no piensa dejarlo marchar por menos de esa cifra. Aunque según señalaba hoy la prensa italiana, aceptaría que una pequeña cantidad de esos 30 kilos fuera en variables.

El Corriere dello Sport señala a dos equipos ingleses interesados, Arsenal y el Manchester United. Especialmente estos segundos, que tienen a Rabiot como alternativa y a Frenkie de Jong como prioridad. Aunque no habrían pasado de sendos tanteos. El Madrid siempre ha estado ahí y la presencia de Fabián en la boda de Davide Ancelotti reforzó esta idea, pero en principio, el equipo blanco no fichará a ningún centrocampista más a no ser que haya alguna salida inesperada, caso de Dani Ceballos. El Atlético ha cerrado su centro del campo y el Barça está con otras historias...

Pero este mismo medio publica que el verdadero temor del Nápoles es que detrás de la negativa del ex del Real Betis esté la Juventus. La 'Vecchia Signora' quiere deshacerse de Rabiot y tendría un hueco para Fabián en el equipo. Aunque entonces sí se encontraría con la hostilidad de Aurelio di Laurentiis, que por regla general se niega a reforzar a rivales directos a no ser que paguen a precio de oro. Ya ocurre con Koulibaly y se ha encargado de filtrar que al club de Turín le costaría el doble que a cualquier otro.

Si la solución no avanza, en Nápoles creen que puede repetirse el llamado 'Caso Milik'. Al polaco trató, hace dos años, de ficharlo la Juventus para que acompañara a Cristiano Ronaldo -al final llegó Morata- y ante la negativa de éste a renovar por ese motivo y después de rechazar ofertas de Bayer Leverkusen, Atlético, Tottenham, Everton..., el presidente del club partenopeo acabó mandándolo a la grada. El futbolista estuvo cinco meses sin jugar, tuvo que esperar a finales de enero y acabó aceptando una cesión en el Olympique de Marsella, con una obligación de compra de 12 millones.

A diferencia de Milik, el ostracismo hasta enero de Fabián resultaría fatal para sus intereses porque le dejaría sin ninguna opción de jugar el Mundial de Qatar.

De Laurentiis, de momento, no ha alzado la voz sobre ello y sus palabras sobre el sevillano siempre han sido positivas. Estamos en un tramo del mercado en el que todo puede suceder y dependiendo de cómo evolucione se sabrá si hay una solución en forma de traspaso o inesperada renovación o si se enquista. En este último caso, Fabián ya sabe lo que le espera.