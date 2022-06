El nombre del 'nuevo' estadio del Betis

¿Sucumbiría el club a una oferta millonaría para renombrar el Benito Villamarín y financiar así las obras para al fin poder terminarlo? La contundente respuesta institucional no deja ningún lugar a dudas

¿Cuándo se va a terminar de cerrar el estadio Benito Villamarín? Ésa es una de las preguntas más repetidas en el beticismo durante los últimos años. ¿Y con qué dinero? Ésa otra también es recurrente. Una respuesta para ambas es el compromiso adquirido por el Real Betis para usar gran parte de los ingresos del acuerdo entre CVC y LaLiga en seguir mejorando el feudo de La Palmera -especialmente la grada de Preferencia- al tiempo tiempo que arranca las obras de la nueva ciudad deportiva.

Otra pista importante en esas cuestiones de tanto interés para la comidad del aficionado del Betis la ha dado el director de comercio del club verdiblanco, Ramón Alarcón, al contestar con total rotundidad a si existe la posibilidad de financiar esta remodelación cambiándole el nombre al coliseo por el de un patrocinador comercial. De ninguna de las maneras. Esa puerta está cerrada de un portazo.

"No vamos a tener ningún pelotazo raro en cuanto a acuerdos comerciales. Hoy en día los 'naming rights' de un estadio como el Benito Villamarín, donde todavía no estamos en una capital como Madrid en la que pudiera haber 60, 80 ó 100 eventos al año aparte de los partidos de fútbol, el importe que están pagando no es el suficiente como para cambiar el nombre del estadio", aseveró Alarcón en una entrevista para Canal Sur Radio.

"En España, hay pocos clubes con 'naming rights' y en cuanto a los que lo han tenido, las cantidades que se han manejado en el mercado no han sido astronómicas", recalcó Ramón Alarcón, quien ni le ve rentabilidad ni le termina de convencer este tipo de maniobras que insistió en calificar de 'pelotazos raros': "La idea es seguir creciendo en ese tipo de líneas, para eso está también el Plan Impulso de LaLiga, donde tenemos que insistir mucho en el conocimiento del fan y de los servicios, pero no va a haber ningún pelotazo raro".

En este sentido, el principal trabajo acometido por el Real Betis en los últimos meses ha sido la instalación de nuevas zonas premium y de palcos VIP para incrementar el negocio y mejorar la experiencia del aficionado que asiste a un partido en el estadio Benito Villamarín. "Tenemos que conseguir un producto en el que la gente se sienta igual que en su casa pero que viva el partido en el campo en primera persona", avanzaba ya Alarcón en una entrevista para Palco23 en el pasado otoño, argumentando que así el club aumenta el ticket medio del en concepto de ingresos de 'matchday'.

"Este proyecto CVC nos va a permitir terminar el estadio. Es importante que podamos tener un estadio que se pueda rentabilizar no sólo una vez cada 15 días, sino todos los días, todo el año", indicó en esta misma línea el presidente del Betis, Ángel Haro, hace tres semanas, en un acto con los socios más veteranos. El máximo dirigente heliopolitano explicó sus planes con esos ingresos y, sin fijar plazos concretos, apuntó directamente a la grada de Preferencia: "No es un tema de tener un sueño. Hay que terminarlo. Tenemos que tener un estadio decente. Es una fuente de ingresos y estos fondos CVC nos van a permitir terminarlo".