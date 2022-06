Jorge Jesús se sale con la suya y tendrá un timonel que conoce y habla su idioma: Willian, casi hecho

Otra alternativa al bético Carvalho es Vinicius Souza, a quien dirigió, como a Arao, durante su etapa en el Flamengo

Fue su primera petición como nuevo entrenador del Fenerbahce. Antes, incluso, de firmar, Jorge Jesús, como hizo en el Benfica, trató de reclutar a William Carvalho, un mediocentro al que extrajo un gran rendimiento en la etapa de ambos en el Sporting CP. El Real Betis provocó que sus caminos se separaran, siendo ya una culpa compartida que no hayan vuelto a juntarse. En su retorno a las 'Águilas' en la 20/21, el veterano preparador de Amadora mantuvo conversaciones con el internacional portugués, pero no fue posible. En parte, porque Manuel Pellegrini presionó para que se quedara, confirmando después con minutos y galones que no lo exigía por egoísmo o antojo. Pero también porque el jugador oriundo de Angola no se veía en Lisboa con otra camiseta que no fuera verde y blanca. Ya le reciben de uñas cuando actúa con el combinado nacional en el José Alvalade, pues parte de la hinchada de los 'Leones' no le perdona su 'espantá' tras los incidentes con los ultras en la ciudad deportiva, como para cambiar de bando.

Hace dos veranos, la coartada oficial fue que no estaba dispuesto a bajarse el sueldo (de 2,5 millones de euros netos a 2, tope salarial en el Benfica), aunque había razones más sentimentales que monetarias. Ahora, desde Turquía, Jorge Jesús lo ha vuelto a intentar con la misma suerte: con sólo un año de contrato por delante en Heliópolis, William Carvalho ni renueva ni acepta ninguna salida que se le plantea, como las del Fulham o el propio Fenerbahce, que ponía sobre la mesa unos 3,5 kilos para el Betis y 2,5 más bonus para el centrocampista, que contraofertó con la misma cantidad de traspaso como ficha. Otro no encubierto para no ser tajante ni maleducado, con Media Base Sports como intermediarios. El caso es que el luso-angoleño no vestirá de aurinegro la próxima campaña.

Su gran valedor en Estambul, con todo, insiste en tener un timonel con el que comparta experiencias y lengua materna. Quiere alguien solvente y conocido, por lo que, a falta de William, está a punto de conseguir a Willian... Arao. Según informan desde Brasil, la inminencia del fin de su vinculación (31-12-2023) y la insistencia de Jorge Jesús casi han convencido ya al Flamengo, que recibiría tres millones de euros al cambio por el pivote, quien no estaría pasando tampoco por su mejor momento. Y la alternativa también responde al mismo perfil: aunque entonces alternaba el filial con el primer equipo rojinegro, el preparador portugués avala igualmente como 'plan C' a Vinicius Souza, más joven que los otros dos (que están rondando o recién rebasando la treintena), ya que cuenta con 23 años, y está cedido por el Lommel (que pagó 2,5 millones por él en 2020) en el también belga RKV Malinas.