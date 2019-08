Cinco motivos para comprender el ostracismo de Dabbur

Dabbur no ha entrado en ninguna de las dos primeras convocatorias.

Dabbur no ha entrado en ninguna de las dos primeras convocatorias. Lince

Se puede resumir en que a Julen Lopetegui no le gusta y justificar, como ha hecho el preparador vasco, con el clásico "sólo pueden ir 18 convocados y la temporada no ha hecho más que empezar". El caso es que Munas Dabbur se ha quedado fuera otra vez de una lista de convocados y que la posibilidad de que se marche del Sevilla FC sin ni siquiera haber debutado en partido oficial no es nada descartable.

Profundizando en el asunto, no obstante, pueden destacarse cinco motivos fundamentales por los que el israelí no está entrando en los planes del entrenador nervionense, en particular, ni del club, en general.



1. El sistema. Lopetegui utiliza un sistema, sobre un 4-3-3, muy particular y exigente, especialmente para el '9', quien debe bajar pases largos, fijar centrales, jugar de espaldas o rematar centros laterales. Y Dabbur es otra cosa: más de estar acompañado, de asociarse, de filtrar pases para otro punta, de aparecer donde va a caer el balón... Y tampoco, por otra parte, tiene las clásicas características del clásico delantero alternativo (potente y rápido) que puediese valerle a un técnico para rematar un encuentro a la contra, así como tampoco para actuar en otra posición, cosa que sí pueden hacer otros compañeros. "Intentamos elegir a los que nos vas a ayudar más", ha resumido Lopetegui.

2. La planificación. Monchi y Lopetegui han hecho una planificación prácticamente desde cero y Dabbur, atado ya en enero por Caparrós, no fue, por tanto, uno de los jugadores elegidos personalmente por ellos. El de San Fernando dijo en su presentación que él también habría fichado al israelí, aunque podría tratarse ya de un intento por no devaluar su producto, con vistas a venderle, tal y ha hecho este jueves el propio Lopetegui en sala de prensa: "Estamos contentos con él".

3. La enfermería. Lopetegui tiene a todos los jugadores sanos y a su disposición, por lo que, evidentemente, eso le resta opciones a Dabbur de entrar en una lista y, con suerte, de poder jugar y demostrarle al técnico que estaba equivocado. En el 4-3-3, además, los tres de la zona ancha y los extremos sufren mucho desgaste y el vasco ha preferido reforzar esas posiciones en su convocatoria. Llegado el caso, Munir, más válido para transiciones rápidas y polivalente, podría actuar como '9'.

4. El calendario. Por ahora, el Sevilla sólo está disputando una competición y, pese a verse ya parte de su idea de juego, Lopetegui prefiere seguir apostando por utilizar un once bastante fijo (en Granada sólo entrará Banega por Óliver) que interiorice y exponga cuanto antes lo que él desea. De seguir en Nervión Dabbur, sus opciones de entrar en una lista crecerían exponencialmente en el momento en el que el equipo nervionense, ya sea por la Europa League o por Copa del Rey, tuviese que disputar dos partidos a la semana.

5. Hace falta 'cash'. Pese a que van saliendo poco a poco los descartes, Monchi necesita fondos para rematar su cuadro mientras, al mismo tiempo, logra bajar un límite salarial que roza el tope. Sin haber ingresado apenas dinero por los que no cuentan, el club nervionense se vio ya empujado a traspasar a jugadores también casi recién llegados como Promes y Wöber (casi 30 millones por ambos) y, muy posiblemente, Dabbur, con bastante mercado, deba tomar el mismo camino.