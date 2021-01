Cinco claves de la derrota del Sevilla en el Wanda

"Tuvieron mucha posesión, pero no nos hicieron daño", dijo Ángel Correa tras el partido, como buen resumen para explicar lo ocurrido en la noche de este martes en el Atlético de Madrid 2-0 Sevilla FC. El partido, no obstante, dejó una serie de claves y conclusiones que merece la pena desgranar. A saber:



1. El 'Trampa' Metropoliano. Ir al Wanda a ganar es pecar un poco de ingenuo, viendo cómo se las gasta en su feudo el equipo del Cholo, que además tuvo más descanso antes de la cita que el Sevilla. Eso sí, no merced a ninguna artimaña, sino porque su partido fue suspendido por culpa de Filomena. Lopetegui se quejó tras el encuentro, pero no estarían tan cansados los suyos cuando repitió el mismo once que ante la Real y tampoco puede justificarse la derrota por cansancio, visto lo visto. El quid estuvo en las dos áreas, donde se impusieron los colchoneros y, sobre todo, en que el Atlético se puso por delante y que no hay equipo que gestione mejor un 1-0. La gran posesión posterior del Sevilla, engañosa, como dijo Correa, pues el cuadro colchonero se la entregó para sentenciarle en el más mínimo error.





El Atlético lleva 20 partidos de Liga sin perder en casa.



Mejores rachas ligueras (partidos sin perder) del Atlético de Simeone en casa:

27 entre 2013 y 2014

22 entre 2015 y 2016

20 entre 2019 y 2021 — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 12, 2021

El Sevilla no gana en campo de un líder desde 2001 (0-1 en Mendizorroza).



Dos empates y 15 derrotas en los 17 últimos partidos del Sevilla en campos de líderes. — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 12, 2021

Es la gran gran reto del Sevilla FC, desde hace años. Se piensa, y hasta algún dirigente habla de ello en público, en ganar algún día LaLiga, pero sigue habiendo una distancia con los tres de arriba mucho más grande que lo que muestra la clasificación.y, tras dejar la Copa de lado, va con todo a por LaLiga y la Champions. Lopetegui, en cambio, lleva todo adelante, con el desgaste que supone, y ni tienepor temporada, ni al que es, probablemente,, junto a Neuer. La diferencia de presupuesto entre rojiblancos y blanquirrojos sigue siendo grande y eso, al final, se traslada al campo, por muy bien que hagan -que las hacen- Monchi y los suyos las cosas. Quizás esté ahora mismo más cerca el Atlético del Madrid y el Barça que el Sevilla del Atético. Al menos, es la conclusión que deja dejade lo currido este martes en el Wanda. Ahora bien,"El mismo equipo que ante el Real", se comentaba en la previa, si bien eso no implicaba que también fuese el mismo dibujo o el mismo plan. De hecho, Lopetegui sorprendió con un eje Fernando-Jordán, con Rakitic de mediapunta y, sonbre todo,Por una parte, para; por otra, para que, los más rápidos, explotasen con su velocidadcolchoneros. Aunque el plan era inteligente,: el. En-Nesyri no ayudaba auna y otra vez, hasta que el Atlético se puso por delante y renunció a atacar, hasta que vio de nuevo hueco paraSin poder profundizar, porque el Atlético montaba una línea de cinco y otra de cuatro por delante, que hasta se convertíacon determinadas basculaciones (, más que en la acumulación de hombres),Rodríguez. El canterano merengue podía aportar, por su golpeo, tanto en juego dinámico como a balón parado, pero no causó el efecto deseado. Primero, porquey, después, porqueen no pocas ocasiones.botaron los visitantes, sin sacar absolutamente ningún rédito.El fútbol esy, obviamente,. Y si En-Nesyri hubiese mandando dentro la clara que tuvo, "Y si Bono hubiese visto salir el balón en el remate de Correa que supuso el 1-0...". Simpre hay cosas a las que agarrase para pensar que tu equipo mereció más, pero se suele analizar en estos casos siempre los partidos desde una sola perspectiva. "Y si Suárez marca el uno contra uno contra Bono", dirán los atléticos, que podrían apostillar que. Desde luego, la sensación es que se jugó a lo que quiso el Atlético tras el 1-0 y que el dominio del Sevilla fue más bien ficticio. Ese partido se ha visto ya multitud de veces en el Wanda, pero que cada uno se consuele como pueda. Lo que no se le puede negar al Sevilla es qu. Meritorio su partido, pese a la derrota.A día de hoy, son más rivales del Sevilla FC la Real Sociedad y el Villarreal CF, sobre todo, que el Atlético. El objetivo no debe ser otro que