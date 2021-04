Cinco claves del triunfo del Sevilla FC sobre el Atlético

El Sevilla FC derrotó al líder de LaLiga en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con un marcador tan corto como justo (1-0) y pese a perdonar Lucas Ocampos una pena máxima ante un Atlético de Madrid que se asomó muy poco por los dominios de Bono, salvador cuando se le requirió.

Grosso modo, éstas son las cincos claves del triunfo nervionense sobre los colchoneros:

1. Mejor planteamiento. El Sevilla FC entró mucho mejor al partido, logrando, mediante una trabajadísima salida de balón, sortear la presión alta rival e instalarse en campo colchonero, pese al aparentemente impermeable 5-4-1 de Simeone. El Cholo, que al no verlo claro, hizo ya un cambio en el 34', sólo inquietó algo tras entrar Correa, pero llegó con dudas a Nervión y ahora ha quedado muy tocado. Más que fútbol -vistoso-, que no suele tener, ha perdido espíritu.

2. Frescura. Necesitaban los blanquirrojos un partido tan completo como éste. Y no ya por la clasificación, dado que contaban con un buen margen, sino para que quedase claro -y en primer lugar, a ellos mismos- que lo suyo estaba siendo un problema de calendario, de cansancio, y no de juego. El equipo acabó, incluso, defendiendo arriba, mientras que últimamente había bajado sus líneas unos metros, al faltarle piernas para que todos llegasen a la vez a morder y no acabar desordenándose.

3. La reacción al penalti fallado. Ante un rival así, y tras el mal precedente contra el FC Barcelona en la Copa, lo normal podría haber sido que el Sevilla FC se hubiese venido abajo tras errar Ocampos la pena máxima. Y no. Los hombres de Lopetegui siguieron ejecutando el buen plan del vasco con convenimiento y acierto, desdibujando por completo a los capitalinos, quienes no se encontraron en ningún momento.

4. Mayor rendimiento individual. El parón sentó de maravilla. A los laterales, que no han estado al cien por cien en toda la temporada y que, ¡oh, casualidad!, fabricaron el gol en el área contraria en el 70'; a los centrales, que andaban con molestias últimamente y que secaron a Suárez; a Fernando, que igual hace de tercer central que tira una carrera hasta el área rival; a Jordán y Rakitic, que no pararon en un partido de mucho desgaste; o a Ocampos, cuyo fallo en el penalti no debe impedir ver todo lo que aporta agitando y chocando.

5. Adelantarse primero. Y con el partido ya avanzado, teniendo el Atlético poco margen para la reacción. Ya se sabe cómo se las gastan los rojiblancos cuando son los primeros en marcar: no sólo defiende su ventaja como si de un teroso se tratase, sino que además suele dejarlo sentenciado en alguna contra. El Sevilla apenas dio opción a que se diese ese peligroso escenario, ideal para Simeone, y eso tiene mucho mérito. También, lo de Bono, claro, salvador ante Correa.