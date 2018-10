Valladolid-Betis: Al Pisuerga para seguir creciendo

han comenzado la temporada. Ambos están, tienen un balance de 1-1 y acometerán el duelo de hoy con la firme intención de borrar las inesperadas derrotas de la jornada inaugural. Necesitan dar un pequeño golpe sobre la mesa para afianzarse en la parte alta.

Si los sevillanos no quieren sufrir demasiado, como hicieron en la cancha del Huesca, tendrán que cerrar el rebote, mostrar solidez defensiva y controlar a los bases locales: Alvarado y Torres. Desequilibrar a los creadores del juego vallisoletano debe ser el primer paso para pescar en el Pisuerga, y Curro Segura lo sabe. "Alvarado y Sergio (de la Fuente) generan mucho a sus anotadores, pero no me gustaría nombrar a nadie en especial", matizó el granadino.

En cuanto a individualidades y poderío, el potencial verdiblanco debe ser indiscutible. Los de San Pablo cuentan con Bropleh. El alero es el segundo máximo anotador de la LEB Oro, con una media de 20,5 puntos. Sin olvidar a jugadores muy experimentados como Samb, Stainbrook o Dee de los que ya se han podido ver algunas pinceladas. "Juntos conforman una plantilla de otra categoría. Tienen mucho talento desde el perímetro y desde la pintura", apuntaban desde el Carramimbre.

Resultados y clasificación de la jornada en la LEB Oro

La superioridad del Betis se pudo comprobar frente al Leyma Coruña, cuando sólo necesitó 10´ para apuntalar el triunfo, con un parcial de 28-13 en el tercer cuarto, tras un arranque adormilado. Tras el paso por vestuario dejaron ver su calidad y el porqué están llamados a ser eternos favoritos este curso.

El nazarí podrá contar con todos sus hombres, a excepción del lesionado Marcius, que está afrontando la recta final de su recuperación.

"Un equipazo"

El técnico pucelano, Paco García, reconoció el potencial de la plantilla bética: "Curro Segura se ha rodeado de jugadores de primerísimo nivel, con experiencia en ascensos. Sorprende su primera derrota".

Asimismo, realizó un llamamiento a la afición vallisoletana, y recalcó el compromiso de la entidad con la lucha contra el cáncer: "Jugaremos con una equipación especial, y se llevarán a cabo medidas muy bonitas en favor de la AECC. Ojalá haya una buena entrada". García sabe que el ambiente del Pisuerga será hoy una de sus mayores bazas.

El partido será retransmitido por LaLiga4Sports. Contará con el arbitraje de Bravo Loroño, Lizana Moreno y Areste Giralt.