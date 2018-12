Betis Baloncesto-Real Canoe: Pronto para pensar en Copa

, atendió ayer a los medios de comunicación en la previa del duelo de esta tarde ante el, uno de los equipos revelación de la temporada. "Ya el año pasado sorprendió en Plata, consiguiendo el ascenso terminando séptimos u octavos, no eran favoritos y lo consiguieron. Enestán demostrando que, que juegan con mucho carácter y decisión, sobre todo en su campo. Es uno de los equipo revelación y tienen a uno de los mejores jugadores de la competición, habrá que estar preparados", apuntó el técnico, quien también aclaró que la buena racha no ha influido para nada en la forma de trabajar del grupo.

"No tiene especial manejo una situación u otra, en principio porque el vestuario no ha tenido ni euforia ni excesiva preocupación antes. Obviamente se trabaja mejor ganando, pero en ningún caso se ha cambiado la actitud y eso es otra virtud de este equipo que queremos conservar. Tenemos que estar mentalmente tranquilos y mantener la concentración en el día a día que es lo que nos está yendo bien", afirmó el granadino.

Paso a paso

Segura tampoco quiso abordar aún la posibilidad de que el equipo sea el anfitrión de la Copa Princesa, competición que disputan, llegado el ecuador de la liga, el primero frente al segundo, en el feudo del líder en ese momento. "Hablamos de ganar a Canoe, si perdemos contra Canoe no estamos hablando de nada, quedan muchos rivales y jornadas, tenemos que jugar en Barcelona y Castellón, recibir a Lleida, sólo estamos enfocados en Canoe y nada más, partido a partido", sentenció el andaluz.

"El camino nos da igual"

Sobre el juego del equipo, apela a que 'el fin justifica los medios', dejando en un segundo plano el peso de la actuación coral o individual. "Es importante, pero tampoco tenemos que volvernos locos, hay días en los que alguno no juega o no anota, eso es lo ideal, pero siempre no pasa. Hemos ganado con cinco jugadores pasando de diez puntos, otros con alguno anotando 20 puntos. Lo importante es sacar la victoria, el camino nos da igual. Al principio hablábamos de si nos metían 80, que si no defendíamos, a mí me da igual ganar a 100 o a 60, ahora estamos a 60, pero si volvemos a ganar a 100 pues muy bien. Lo importante es que todos anoten o aporten, pero si no ocurre, habrá sido muy importante en el proceso", aseguró.



