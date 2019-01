Staimbrook va camino de cobrarse una cena

Catorce puntos y cuatro rebotes para dieciocho de valoración, Matt Staimbrook cuajó en Castellón su mejor partido desde que aterrrizara en el Real Betis. El pívot americano, que en su día llegada como jugador franquicia interior con la garantía de sus dos temporadas previas en Lugo, se creció cuando su equipo más lo necesitaba en un partido donde los tiradores no estuvieron muy finos.

El de Ohio, como sus compañeros, quería asegurar la presencia en la Copa Princesa, de la que es vigente campeón, mantener la racha de victorias y un balance de dos derrotas en 16 partidos que le dirige hacia un objetivo que él tiene marcado desde que comenzó la temporada y que se quedó a un paso de lograr con el Breogán: finalizar la fase regular con sólo cuatro derrotas e igualar así el récord que su agente, Óscar González, logró en esta categoría cuando jugaba con el UCAM Murcia.

"El año pasado, en una de las visitas que me hizo a Lugo, estábamos hablando del buen momento por el que atravesábamos y él me dijo que me pagaría una cena en el lugar que yo eligiera si era capaz de ganar la liga superando el récord de 30-4 que hizo él hace unos años en Murcia. Conseguimos ascender pero lamentablemente nos quedamos a un par de victorias de esa cifra así que vamos a intentarlo de nuevo este año", señalaba Staimbrook a la web de la LEB Oro a finales de octubre, cuando el balance era de 2-2 y nada hacía pensar lo que vendría después. Nadie excepto él, que confiaba en este equipo: "Aunque llevamos un par de derrotas, creo que el equipo crece día a día. Creo firmemente que podemos lograrlo y hacer que Óscar pague esa cena en el restaurante más caro que pueda encontrar en todo Sevilla".