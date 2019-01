Betis Baloncesto: A dos triunfos de un nuevo hito

Quince victorias en 17 jornadas (14 de ellas consecutivas); clasificado como anfitrión para la final de la Copa Princesa; con tres triunfos de renta sobre el segundo en la tabla, el RETAbet Bilbao Basket, con el que luchará por el título copero; con todos los jugadores enchufados y tomando parte de las rotaciones... Las cosas no pueden irle mejor a los de Curro Segura culminada la primera mitad de la temporada.

Una circunstancia que no es óbice para afrontar a corto plazo nuevos retos. De hecho, la entidad verdiblanca tiene al alcance de la mano el récord absoluto de triunfos consecutivos en la segunda categoría nacional. Una plusmarca en posesión del Club Baloncesto Murcia desde la campaña 2010/2011, en la que los pimentoneros encadenaron hasta 16 victorias seguidas, muy cerca de las 14 que ya suman los béticos. En aquel curso, los levantinos completaron las 34 jornadas con sólo cuatro tropiezos. Un récord que campea aún hoy en la LEB Oro, aunque los hispalenses, con sólo dos derrotas, también podrían arrebatarle tal honor al C.B. Murcia de seguir con el ritmo implacable que han mostrado hasta el momento. Sus 14 victorias consecutivas igualan el segundo escalón de este ranking, propiedad del Ford Burgos desde la temporada 2014/2015.

De superar al Levitec Huesca mañana, el conjunto con sede en San Pablo obtendría la plata en este logro, quedándose a un sólo peldaño de los pimentoneros, cuyo récord podrían igualar de asaltar el Palacio de los Deportes de La Coruña en apenas unos días, ya que la decimonovena jornada de la competición, intersemanal, citará a los sevillanos en el feudo del Leyma Coruña el próximo martes 22 de enero a las 20:45 horas.

Una garantía

Las buenas y prolongadas rachas no siempre garantizan acabar la liga regular al frente de la clasificación si se repasa el histórico. No obstante, en la última década sólo en una ocasión se ha roto esta dinámica; ocurrió en la campaña 2016/2017, cuando el San Pablo Burgos, que enlazó ocho triunfos consecutivos, no finalizó al frente tras la última jornada. En ese caso, el RETAbet.es GBC se alzó con la plaza de honor. El Betis tiene por delante toda una segunda vuelta, pero la tendencia y las sensaciones apuntan a que seguirá rompiendo registros de aquí a mayo.