Niang: "El Betis Baloncesto tiene que asustar"

Desde Senegal, el interior Mamadou Niang, último fichaje del Real Betis, ha atendido a los medios del club.

El ya expívot del Iberostar Tenerife aseguró que está "muy contento", "trabajando para mantener el ritmo" y "deseando que comience la pretemporada" (12 de agosto).

El interior está convencido de que su forma de jugar y de entender el baloncesto aportará "energía" al equipo verdiblanco: "Esperemos empezar bien y contar con la afición desde el principio". Para Niang es fundamental tener un "buen grupo": "Si damos el susto al inicio de la Liga, nos vendrá mejor, es lo más importante para que empiecen respetándonos".?

Niang aseguró que desde el primer momento hubo entendimiento con la dirección deportiva del Betis, convirtiéndose en su primera opción: "No me lo pensé mucho. Hemos tardado poco porque era una oferta que me gustaba bastante. Es una buena opción para mejorar como jugador y seguir creciendo".

El de Thiès se comprometió a poner todo de su parte para cubrir en San Pablo temporadas de éxito (firmó por tres campañas). "He hablado con todos, me han dado la bienvenida, y ahora solo me queda trabajar", finalizó el joven.

Aunque ya ha tenido una primera toma de contacto con sus nuevos compañeros, todavía quedan pendientes algunas presentaciones, ya que el Betis, retrasado en el mercado de fichajes, tiene que incorporar todavía varias caras nuevas. Nacho Matín y la vuelta de Obi Enechionyia quedarán cerrados de un momento a otro.