A.J. Slaughter: "Podemos competir en todos los partidos"

El escolta estadounidense con nacionalidad polaca A.J. Slaughter ha afirmado este miércoles en su presentación como jugador del Coosur Betis que el conjunto verdiblanco es "un club ambicioso" y que la ACB es una liga "dura y exigente" en la que los béticos están en condiciones de competir "en todos los partidos".

Slaughter, quien ha sido presentado junto al pívot estadounidense de origen nigeriano Ebuka Izundu, dijo en rueda de prensa que "tiene buenas sensaciones" para una temporada que en la que los béticos vuelven a competir en la ACB, este viernes ante el UCAM Murcia en tierras murcianas.

Tras unos días de descanso, dijo que cree que llegará "casi al cien por cien a Murcia" después del Mundial de China que jugó con Polonia, "una gran experiencia y muy exigente en lo físico" en la que fue director de juego, aunque el Betis le fichó como escolta.

"En ambas posiciones me encuentro cómodo. Soy un combo y estoy bien jugando de una cosa u otra", explicó el nuevo jugador bético.

Por su parte, Izundu, quien se estrena en Europa tras su etapa universitaria, afirmó que está "feliz y deseando jugar en una de las mejores ligas del mundo" pese a que "son muchas reglas distintas, como lo de rebañar el balón en el aro" y "en los partidos se han ido dando situaciones que desconocía" y debe "acostumbrarse lo antes posible".

Por su parte, Juanma Rodríguez, director deportivo verdiblanco, señaló que está "contento por la pretemporada, dentro de las dificultades" y "satisfecho con la preparación, pero ganar amistosos no garantiza nada, aunque sí da confianza de que se está en la buena línea".

"La ACB ha cambiado mucho y la zona media baja de la tabla ha crecido por los descensos. La Liga será difícil por ser un recién ascendido. Habrá que estar duros en defensa, acertados y no rendirse nunca. Ojalá me equivoque, pero no espero ACB plácida. Las derrotas llegarán y quiero conocer al club, técnicos, trabajadores, afición, etc en la derrota, que llegará. Entonces habrá que actuar con calma y tranquilidad si se está trabajando bien", dijo.

El presidente del cuadro bético, Fernando Moral, abundo en este sentido al apuntar que quieren "conseguir pequeños logros paso a paso", consolidarse en la ACB y agarrarse "a todas posibilidades de crecimiento".