Curro Segura: "Bendita presión nos trae la ACB"

El granadino Curro Segura regresa a la elite de la mano del Coosur Real Betis, en el que ha supuesto el tercer ascenso de su carrera deportiva.

- En primer lugar, enhorabuena por la Copa Andalucía, ¿esperaba una pretemporada tan competitiva?

- En la confección de los partidos de pretemporada siempre buscamos que sean de la máxima dificultad. Este año ha sido muy exigente, por la entidad de los rivales y el calendario. Nos podemos dar por satisfechos. Los resultados del trabajo han sido buenos. Estamos tratando de conjuntar al grupo de 13 jugadores que tenemos.

- Se ha hablado mucho de mantener el 'espíritu de LEB'. ¿Qué caracteriza a sus equipos?

- Queremos caracterizarnos por ser un bloque. Por no depender de individualidades, por ser un equipo sacrificado, que se note el sacrificio en la cancha, en aspectos defensivos, y que en ataque todo el mundo se sienta involucrado. El trabajo en equipo será nuestra base.

- El juego exterior, con A. J. Slaughter y K. C. Rivers, ¿ganará partidos?

- El que tiene que ganar partidos es el equipo. No los ganaremos solo con el juego exterior. El juego interior será determinante también. Ésas serán las marcas de nuestro equipo: no depender de nadie.

- ¿Le preocupa que Rivers use su cláusula y se marche a mitad de temporada?

- No. No me preocupa porque es algo que no sabemos si va a pasar. Sobre hipótesis no nos preocupamos. Si llega a ocurrir ya veremos qué solución ponemos, pero por lo pronto es jugador del Betis y vamos a intentar sacar el máximo rendimiento con él.

- ¿Dónde más le queda por mejorar al Betis es en la pintura?

- Nos queda mejorar un poco en todo. No me centraría solo en la pintura. Es cierto que Ebuka -Izundu- ha llegado tarde por los problemas de visado y que además es 'rookie'. Eso hace que tengamos trabajo extra con él, pero el equipo no se frenará por eso. Debemos seguir avanzando y que él se suba en un tren que ya está en marcha. El rol de Niang también va a ser importante. Entre los dos tenemos que sacar un buen 'cinco', y no me quiero pronunciar en ninguno de los dos casos. Ambos tienen que ayudarnos, cada uno con sus características. La temporada va a ser larga, va a dar tiempo de que todo el mundo aporte.

- Manifestaba Juanma Rodríguez que el baloncesto "no es como el fútbol", que aquí un equipo se crea entre todos, ¿responde este bloque a sus gustos?

- Sí. Tenemos una enorme comunicación y una sana discusión con cada jugador. Nos pasamos el verano Asier (secretario técnico), Juanma (director deportivo) y yo mirando cientos de jugadores. Cuando a uno le gustaba uno, los demás empezamos a sacarle los defectos; y al revés. Lo hacemos con frecuencia para estar muy convencidos de las decisiones que tomamos.

- En el vestuario tiene jugadores de Turquía, Macedonia, Polonia, Nigeria, EE.UU., ¿cómo es el día a día?

- Tenemos siete u ocho nacionalidades. Hoy día en el baloncesto moderno es lo habitual y lo manejamos con naturalidad. Intentamos que todo el mundo se adapte lo más rápido posible, que se encuentren cómodos en Sevilla y con el entorno. El inglés es el idioma oficial del vestuario.

- Trabaja con veteranos como Oliver (41 años) y 'rookies' como Izundu (23 años), ¿hay muchas diferencias?

- Cada semana tiene su planificación con el trabajo específico de cada uno. Es un trabajo extra, pero es necesario adaptarlo a cada uno. Es lo habitual. No va a entrenar lo mismo un jugador de 23 que uno de 41.

- El ascenso supone para usted la vuelta a la ACB, ¿presión?

- Más ilusión que presión. Bendita presión. Estoy encantado de volver a tener una oportunidad de estar en la ACB; de ir en un bloque y en un club que el año pasado hizo una temporada excepcional; y contento de que los que han venido estén involucrados al máximo.

- Ya ascendió con Menorca y Zaragoza, ¿cuál le supo mejor de los tres?

- Cada uno es distinto. En Menorca era una isla muy pequeña, era la primera vez, supuso socialmente un 'boom' brutal en toda la isla... El año de Zaragoza era una presión enorme, después de diez años intentando el ascenso... Y aquí ha sido un poco parecido a Zaragoza, con menos presión social, pero sí con presión interna a través del club, por la necesidad de volver a una Liga donde siempre habían estado. Se sumó una estructura con desconocimiento de la LEB, porque nunca habían estado... Pero quizá de lo más bonito fue ver el año pasado a tanta gente disfrutar con el equipo.

- El regreso a la Liga ACB supuso desprenderse de la mayoría de los 'héroes del ascenso', ¿algún jugador que le haya dejado especial huella?

- El año pasado fue excepcional. Lo que ocurrió dentro de ese vestuario es difícil de repetir. Para Asier, para Juanma y para mí las peores decisiones de verano han sido tener que prescindir de los jugadores que nos dieron tanto el año pasado. Se formó una química muy buena. Todo el mundo entendió tan bien su rol, que los 12 hubieran merecido continuar. Pero eso era imposible. Aunque no ha habido especial contacto con ninguno, a todos nos alegran que hayan encontrado equipos y muchos hayan mejorado sus contratos.

- En este Betis se habla de la "calidad humana", ¿para ser buen jugador de baloncesto hay que ser buena persona?

- Lo que queremos es gente implicada, que entienda dónde está. Las temporadas tienen buenos y malos momentos; días difíciles, sacrificio, derrotas, roces, golpes... Y para eso necesitas gente emocionalmente estable, y es lo que buscamos. Gente que entienda que hay que sufrir para ganar y para mejorar. Con buena gente esto es más fácil.

- El UCAM es el primer rival, ¿lo ve asequible?

- Cualquier rival va a ser asequible. Quiero decir que vamos a jugar sin miedo contra los 17 equipos de la competición y no vamos a ser favoritos contra ninguno, porque venimos de la LEB. Eso no quiere decir que no vayamos con todas a Murcia. Una cancha complicada, donde rivales fuertes han perdido. Iremos con la máxima ambición.

- ¿Cuáles serán los rivales de 'la Liga del Betis'?

- Esa pregunta es muy complicada. Es difícil definir en qué lucha vamos a estar y con qué equipos. La ACB ha dado un paso adelante en cuanto a la calidad de las plantillas en los últimos años, y eso se traduce en igualdad. La diferencia entre estar cerca del 'play off' o cerca del descenso va a ser muy poca.

- ¿Qué objetivos marca el club para la temporada?

- Obviamente, el objetivo del club es la estabilidad en la Liga, el asentarse y el permanecer. El objetivo a corto plazo es ganar cada partido. Queremos ser ambiciosos. Ganar en Murcia.

- ¿El objetivo de Curro Segura?

- El mismo. Ese deseo de ganar cada día. Que seamos mejor equipo al final de la temporada. Que en mayo seamos mejor que en septiembre.

- Y por último, ¿qué le falta al baloncesto en Sevilla para movilizar a la afición?

- Desde el equipo lo estamos haciendo todo. Ése debía ser un gran motivo para que la gente viniera a disfrutar con nosotros. La afición es consciente de que con su presencia el equipo es mucho mejor y más potente. Seremos más difícil de vencer cuanta más gente haya aquí (en San Pablo). Por nuestra parte vamos a darlo todo. Esperemos que el domingo respondan (Joventut).