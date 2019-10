95-72: Poco Betis para plantar cara

El Valencia no es una apisonadora ni mucho menos en este inicio de temporada, pero es mucho para un Betis que está lejos de poder hacer frente a equipos de la calidad de los taronjas. No por sus individualidades, si no porque el planteamiento local terminó por mostrar las costuras de los verdiblancos, que fueron a remolque durante la mayor parte del encuentro (95-72).

Los de Curro Segura tenían bien estudiado el peligro rival y durante los minutos iniciales parecía que el choque en La Fonteta sería más ajustado de lo que realmente fue. El Valencia se plantó con un juego muy abierto para favorecer la transición del balón y generar espacios, y por escasos momentos los jugadores béticos parecían que podrían contrarrestar a los taronjas y sembrar el miedo en el pabellón.

Un breve paréntesis, pues con el paso de los segundos el equipo empezó a acumular imprecisiones en ataque y el desorden en defensa terminaron por apoderarse de un conjunto verdiblanco que pasó por los peores minutos de juego al término del primer cuarto. El Valencia cerró su área a la entrada de Whittington, que se vio forzado a salir a la línea de tres, donde el grupo acumulaba pérdidas, y los taronja con tiros lejanos y con acierto en el rebote ofensivo abrieron mella en el marcador para irse ya con una cómoda ventaja de 26-12.

En el segundo parcial el equipo logró recuperar la compostura y frenar la hemorragia sobre todo en defensa, para poco a poco rearmarse en ataque. La pintura era propiedad taronja, pero el acierto de triples que le habían dado tanto beneficio empezó a fallar y un Betis más aseado y con un par de ajustes se acercó en el marcador de la mano de Rivers y Slaughter hasta situarse a cuatro puntos. Sin embargo, un nuevo arreón valenciano alejó definitivamente las opciones de volver a casa con un triunfo.

El tercer tiempo fue un guion similar al del inicio del partido, con un Valencia que volvía a subir el ritmo y obligaba a Curro Segura a pedir un tiempo muerto en menos de dos minutos. Movimiento de balón taronja, descontrol verdiblanco. A la mínima que los de Jaume Ponsarnau bajaban el ritmo, el Betis conseguía enlazar buenas acciones, pero con muchos esfuerzo para lograr cada canasta. Con un muy bajo porcentaje de tiros de campo el equipo no daba muestras de poder remontar.

Así, los jugadores visitantes intentaron tirar de acciones individuales ante la falta de posibilidades para hacer daño al Valencia en zona y romper la defensa naranja. Whittington apenas conseguía anotar desde fuera y en la línea de tiros libres. Exceptuando el segundo cuarto, los de Curro Segura carecieron de brío para poner en problemas a los locales, y el último cuarto se convirtió en un trámite para los valencianos. Por momentos, el Betis mostró cierto potencial y un margen de mejora enorme, pero insuficiente hoy por hoy para plantar cara a un Valencia.

- Ficha técnica:

95 - Valencia Basket (26+18+26+25): Van Rossom (8), Loyd (2), Doornekamp (10), Motum (14), Dubljevic (14) -cinco titular- Colom (11), Abalde (-), Labeyrie (5), Tobey (8), Vives (4), San Emeterio (11) y Sastre (8).

72 - Coosur Real Betis (12+23+22+15): Borg (5), Sipahi (6), Conger (4), Malmanis (5) Whittington (8) -cinco titular- Enechionyia (9), Rivers (11), Oliver (2), AJ Slaughter (13), Almazán (3), Martín (3) y Izundu (3).

Árbitros: Pérez Pizarro, García Ortiz y Martínez Silla. Eliminaron por faltas personales a los visitantes Izundu (m.37) y Enechionyia (m.38).

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Fuente de San Luis ante 6.678 espectadores.