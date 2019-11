Curro Segura no ve paralelismos con la final de la Copa Andalucía

El técnico del Real Betis, Curro Segura, apeló ayer a la "continuidad" para tratar de frenar este domingo al Unicaja en el Martín Carpena. "Tienen a Gerun, Elegar, Thompson... Tienen ahí mucho potencial. Necesitamos dar buena respuesta a esto. No nos basta con hacerlo bien contra Andorra", aseguró ante los medios sobre la previa de la séptima jornada.

El entrenador granadino insistió en que el encuentro no tendrá nada que ver con el vivido en la pasada Copa de Andalucía y que acabó con victoria 'in extremis' de los verdiblancos. "El interés que tengan por ganar va a ser independiente de los resultados anteriores. Si está olvidadada la jornada anterior, no te digo nada la pretemporada. Creo que no tendrá mucho que ver. Los equipos han evolucionado mucho desde aquel momento. Aquel partido lo pudo ganar Unicaja, pero finalmente lo ganamos nosotros. El domingo no tendrá mucho que ver lo que ocurra, porque los equipos han cambiado bastante", puntualizó negando una posible sed de revancha de los costasoleños.

"Sabemos que ellos tienen una baja importante, que es la de Alberto (Díaz), y que el resto van a dar un paso adelante. Están haciendo un esfuerzo por que se noten menos las ausencias. Y, además, cuando están acertados en el juego exterior son muy peligrosos, debemos de tratar de que sus porcentajes no sean buenos", manifestó Segura, sin bajas para este partido.