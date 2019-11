Unicaja-Betis: Tras la primera a domicilio

El Coosur Real Betis persigue la tercera victoria del curso, la primera lejos de San Pablo, y lo hará ante el Unicaja de Málaga en el Martín Carpena (12:30 h), un escenario en el que no gana desde 2013 (70-81). Rota la barrera del último cuarto frente al Andorra, ahora los verdiblancos se enfrentan a un difícil reto, doblegar a un Unicaja muy distinto al que superaron en la pretemporada, en la final de la Copa de Andalucía.

El técnico de los sevillanos, Curro Segura, podrá contar con todos sus jugadores, 13 fichas disponibles de las que tendrá que salir el descarte. "No hay nadie con problemas físicos. La competición nos da la oportunidad de decidir hasta última hora, por lo cual vamos a aguantar. Es algo que va a ocurrir cada semana y vamos a tomarlo con naturalidad", argumentó el granadino en la comparecencia previa al desplazamiento a tierras malagueñas.

El Unicaja cuenta, por su parte, con la importante baja del base Alberto Díaz, que cumplirá su cuarto partido ausente por una rotura fibrilar del bíceps femoral de la pierna derecha. El conjunto malagueño, muy irregular, cortó una racha negativa de dos derrotas consecutivas el pasado miércoles al ganar en la Eurocup frente al Dolomiti Energía Trento (93-74) y este mediodía recibe a un equipo, el bético, que llega a la ciudad costasoleña en alza, tras vencer al Andorra (86-81).

Ambos equipos se han enfrentado en 58 ocasiones en toda su trayectoria en la Liga Endesa, con 37 victorias de los malagueños frente a las 21 de los hispalenses en sus distintas denominaciones. Los dos últimos partido entre ambos en la ACB fueron en la temporada 2017/2018 y el Betis venció por 89-88 en Sevilla y cayó en el Martín Carpena por 99-71. Más reciente fue la final de la Copa de Andalucía disputada el pasado septiembre en San Pablo, saldada con victoria bética (74-71) con un triple final de uno de los fichajes importantes del Betis, el base estadounidense KC Rivers, que promedia 11 puntos (42 % en triples), 2,5 rebotes y 2,3 asistencias por partido.

No obstante, Curro Segura advirtió de que el partido no tendrá nada que ver con el de la final del torneo regional: "Si está olvidada la jornada anterior, no te digo nada la pretemporada. Creo que no tendrá mucho que ver. Los equipos han evolucionado mucho desde aquel momento. Y aquel partido lo pudo ganar Unicaja, finalmente lo ganamos nosotros".

Un técnico bético que también defendió la labor de KC Rivers, más discreto en sus últimas apariciones. "No creo que se desconecte de los partidos. Los rivales saben de su talento, de su capacidad anotadora, es foco de atención de las defensas. El rendimiento individual nunca está por encima del colectivo. Y vamos a tratar de que el equipo juegue bien, que el equipo gane y que cada día juegue bien uno distinto", sentenció Segura.

Waczynski: "Es especial"

El escolta polaco del Unicaja, Adam Waczynski, admitió que "siempre es especial" jugar contra el Betis. "Ya hemos jugado en pretemporada, la Copa de Andalucía, y no conseguimos ganar en su cancha. Entonces queremos ser sólidos aquí, en nuestra casa, como lo hemos sido en el partido de Eurocup. El Coosur Real Betis tiene jugadores veteranos y de nivel", aseguró.