Un exterior como objeto de deseo del Coosur Real Betis

El Real Betis salió la semana pasada del descenso con la victoria frente al Gran Canaria en un partido donde el equipo mostró una gran mejoría en el juego interior, con Niang ofreciendo su mejor versión y la aportación de Jerome Jordan. El conjunto verdiblanco presentó unos números mejores de lo habitual en la pintura, pero a costa del juego exterior, que registró uno de los porcentajes más bajos de la temporada, en el marco de que es el que mejor media tiene de toda la Liga ACB.

Escruta el mercado

Así, el club sondea el mercado en busca de un jugador que complemente el perímetro y contribuya a esa diversidad de opciones ofensivas que Curro Segura quiere en su grupo, como manifestó en rueda de prensa. De momento las opciones barajadas no han fructificado, dada la dificultad de hallar un buen exterior a un coste no excesivo a estas alturas. Y de producirse, no se descarta que un jugador pueda salir o ser cortado.

A la vista de la confianza que deposita el técnico granadino en el reparto de minutos, Rinalds Malmanis, Nacho Martín y Ebuka Izundu son los jugadores con más posibilidades; aunque los dos primeros cuentan para el cupo de jugadores nacionales. Este hecho, sumado a que fue el descarte de la semana pasada, podrían inclinar la espada sobre el jugador con pasaporte nigeriano, que desde su llegada no termina de adaptarse al baloncesto FIBA.

Whittington, duda

El verdiblanco Shayne Whittington es duda para el partido del próximo domingo ante el Montakit Fuenlabrada. El pívot norteamericano, que cayó lesionado en el choque frente al Herbalife Gran Canaria, sufre un esguince en su tobillo izquierdo de grado I-II. Whittington sólo ha podido realizar este miércoles los ejercicios de calentamiento junto al resto del grupo, y de su evolución en los próximos días dependerá la participación en el duelo frente al Montakit Fuenlabrada.

Por otra parte, el último fichaje de la entidad verdiblanca, Jerome Jordan, será presentado este jueves por la mañana en las instalaciones de San Pablo.