El Betis reta a la lógica en el Palau Blaugrana

El Palau Blaugrana se presenta en el horizonte de un Real Betis al que la visita al colíder no le llega en el mejor momento. Y es que el técnico verdiblanco, Curro Segura, no podrá contar con el pívot Jerome Jordan a causa de una rotura muscular. En su lugar, regresa a la convocatoria el nigeriano Ebuka Izundu, que vuelve a una lista tras varias jornadas en el ostracismo. Un 'más difícil todavía' para un equipo que buscará pasar página a la derrota en el derbi andaluz ante el Unicaja y sumar lo antes posible para no afrontar con más dudas el inminente parón por la Copa del Rey.

En el bando rival, el conjunto blaugrana mantiene las fichas de Kevin Pangos -lesionado de larga duración- y Adam Hanga desactivadas. Este último, sin embargo, disputó algunos minutos en el duelo europeo del equipo. Además, Cory Higgins se marchó con molestias de un encuentro, frente al Estrella Roja, en el que Mirotic llevó la voz cantante con 25 puntos.

También fue noticia esta semana en Can Barça la vuelta al trabajo con el grupo de Thomas Heurtel, quien entra dentro de las quinielas para probar sensaciones frente al Betis, si así lo considera oportuno Svetislav Pesic. Los catalanes pelean por la primera plaza y no pueden permitirse más fallos como locales para marcar diferencias con el resto de la cabeza. Mirotic, Davies, Higgins y Tomic son sólo varios de los pilares culés a seguir.

Para plantar cara, el Betis necesitará del partido perfecto. La mejor versión verdiblanca y una gris de los catalanes. Slaughter, Whittington, Niang y compañía deben dar un paso al frente. La batalla por el rebote, las segundas opciones y el acierto exterior serán varios de los factores a preparar con detalle para tener 'chance'. Precisamente en el duelo de ida de ambos conjuntos el acierto exterior provocó que se igualara el récord de triples en un partido en la Liga ACB.

"Sin presión"

"Vamos con todo el ánimo, sin ninguna presión", admitió el técnico del Betis, Curro Segura, quien confía en que Jordan evolucione y pueda estar disponible para el próximo duelo. "Confiamos en que pueda estar para Burgos. Las próximas 48 horas son importantes", apuntó el entrenador nazarí.