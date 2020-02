Almazán luce su gen competitivo

La victoria del Real Betis sobre el San Pablo Burgos dejó varios protagonistas el pasado domingo en el pabellón sito en la Calle Éfeso. Uno fue el escolta estadounidense Erick Green, autor de 15 puntos en un debut que él mismo calificó de "increíble".

"Nos compenetramos muy bien. Siempre podemos mejorar algunas cosas, pero hicimos un buen partido y me alegra que hayamos ganado", manifestó el flamante fichaje verdiblanco al término del encuentro. La gran actuación del norteamericano no eclipsó, sin embargo, el buen hacer del alero granadino Pablo Almazán, quien firmó este fin de semana un nuevo tope anotador en la Liga Endesa con 14 puntos en menos de 17 minutos.

De hecho, el capitán convirtió los cuatro intentos de tiros de dos que firmó y sumó un dos de tres en triples. "Muy contento, al final un día metes más o menos, pero el tema es que el equipo gane, me ha tocado a mí meter algunos puntos de más, pero lo importante es poner lo mejor de cada uno al servicio del equipo", puntualizó Almazán, que agradeció las muestras de apoyo del público presente en San Pablo el domingo. "Es emocionante, ya es un año y medio, me he emocionado un poco cuando gritaron mi nombre, pero estoy superagradecido", se sinceró el nazarí.

Green, 'on fire'



Almazán también tuvo palabras para el otro 'killer' del triunfo ante el Burgos, el recién llegado Green. "Ha entrenado dos o tres días, se adaptó a la perfección, es un referente en ataque, ha llegado con la mente abierta e intentando ayudar al equipo. Ha sido muy fácil la adaptación", argumentó sobre el ex del Valencia Basket. La próxima estación verdiblanca pasa por un Real Madrid que hoy mismo tiene Euroliga.