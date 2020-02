Real Madrid-Real Betis: Duro rival antes del parón

Una semana antes de que los mejores ocho equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa se vayan a Málaga a disputar la Copa del Rey, el Coosur Betis afronta uno de los partidos más difíciles de toda la temporada al tener que visitar al Real Madrid en el WiZink Center en un momento en el que los de Pablo Laso necesitan reafirmarse antes de jugarse el primer trofeo de la temporada.

Pero, si bien no es el mejor fin de semana para enfrentarse al rival, desde el punto de vista verdiblanco, los de Curro Segura llegan de conseguir en casa su mejor triunfo de la temporada. No ya por diferencia de puntos, sino de juego. El conjunto bético se impuso al San Pablo Burgos en un choque en el que estuvo desde el primer minuto por encima en el electrónico del pabellón hispalense, donde dominó y supo manejar las ventajas, y con el espléndido debut de Erick Green, que no solo anotó 15 puntos, sino que fue la referencia ofensiva que necesitaba el equipo para canalizar su juego y liberar a jugadores como Shayne Whittington y A.J. Slaughter.

Y todo ello, con el empuje de la afición, que vio un grupo al que apoyar con fe para que mantenga la categoría.

Para asaltar el feudo madridista, hecho que no se produce desde hace una década, Curro Segura ya manifestó en rueda de prensa que van "con nada que perder, con ilusión y ganas de seguir creciendo como equipo".

Ya con la baja confirmada de Rinalds Malmanis, que tras desvincularse del Betis fichó por el UCAM Murcia, el otro que queda pendiente de salida es Ebuka Izundu, que además fue descartado por el técnico para el encuentro. La buena noticia es que recupera a Jerome Jordan tras dos jornadas lesionado y cuya incorporación se espera que termine de engranar la maquinaria heliopolitana. Ante el Andorra, Whittington ejerció de pívot junto con Niang, aunque esta vez sus números mejoraron notablemente, y con Jordan seguramente regresará al puesto de ala pívot.





Rebote y eficacia

Si bien en cuanto a los porcentajes que vienen registrando ambos equipos son un tanto parejos, los resultados distan mucho de ser parecidos. Desde la línea de 6,75 metros, Betis y Real Madrid son los conjuntos más eficaces con un 38% de acierto.

Para lograr la misma proeza que el Joventut la pasada jornada, el cuadro verdiblanco necesitará afianzar el juego interior para ganar la batalla del rebote a los locales (40,15 frente a 34,60) y mejorar los números tanto desde la línea de tiros libres como en lanzamientos de dos.

Por su parte, el grupo que dirige Pablo Laso llega después de perder el liderato de la ACB y con su buque insignia, Sergio Llull, en su momento más bajo. En el último partido europeo fue baja Rudy Fernández por una sobrecarga. Además, el equipo blanco tiene desactivadas las fichas de Trey Thompkins y Salah Mejri.