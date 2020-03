Erick Green abre la puerta a su continuidad

Erick Green se ha convertido en el jugador más determinante del Coosur Real Betis. El norteamericano y Jerome Jordan, han subido el nivel de la plantilla que dirige Curro Segura conseguir una ventaja de tres partidos respecto a las posiciones de descenso. el último fichaje bético se convirtió en el MVP de la pasada jornada de la Liga Endesa tras una brillante exhibición ante el Manresa. El beticismo ya desea que Erick Green se mantenga en las filas del Betis para la próxima temporada, un deseo que también comparte el jugador: "Estoy encantado aquí en Sevilla".

Su adaptación: "Estoy encantado de estar aquí. Tenemos un cuerpo técnico estupendo, unos compañeros con los que me encanta jugar y que me han aceptado muy bien desde el principio. Tenemos un grupo estupendo y esperamos ganar muchos partidos".

Su opinión sobre el Betis: "Como decía, me encanta estar aquí, formar parte de esta organización. Me encanta ser parte de ellos. Vamos a intentar mantenernos y dar un empujón final".

El vestuario: "El capitán, Almazán, me recibió con los brazos abiertos. Me dijo que me centrara en hacer mi juego, que no me cortara, que intentara ser un líder y poner mi experiencia en la pista para ayudar al equipo a conseguir victorias".

Su papel en el equipo: "Trato de usar mi experiencia para ayudar a los chavales más jóvenes y a los que llegan por primera vez a Europa para que se sitúen y sepan explotar su juego. El haber participado tanto en Final Four como en play offs me permite ayudar a los compañeros".

La exhibición ante el Manresa: "Para ser sincero, empezamos un poco lentos. Pero en la segunda parte subimos el nivel y eso es lo que queremos hacer siempre".

Respecto a Curro Segura: "Es una relación genial, es un tío estupendo. Una de sus cosas que más me gusta es que siempre nos pide la opinión a los jugadores. Hasta ahora ha sido todo fantástico y la relación es estupenda".

La Liga ACB: "Todos los días intentamos dar lo mejor de nosotros, trabajar duro, para luego plasmarlo en los partidos. Trato de ser un líder, los compañeros me dan la confianza que necesito. Hago todo posible para ayudar al equipo a ganar".

Como ha reaccionado el equipo a su llegada: "Había un buen ánimo. Entrenamos y trabajamos duro. Aunque estábamos abajo, éramos competitivos. Tenemos el objetivo justo ahí, al alcance de la mano, y vamos a ser capaces de ganar en el último tramo. En los últimos cuartos estamos marcando la diferencia en los últimos partidos".

Su experiencia en la NBA: "La NBA fue genial. Es un sueño hecho realidad para cualquier jugador de baloncesto, compartir liga con muchos de tus ídolos. Fue una experiencia increíble, aprendí mucho en mi primer año".

Fallecimiento Kobe Bryant: "Sí, fue muy triste cuando me enteré de la noticia. Fue un impacto para todo el mundo del baloncesto. Eso nos enseña de que hay que disfrutar cada día, porque puedes perder todo en cualquier momento".

¿Seguirá la próxima temporada?: "Eso no depende de mí. Me encanta la ciudad, los aficionados, estoy encantado en el club. Y espero que podamos mantenernos en la ACB y, por qué no, intentar pelear por los play off. Me encantaría quedarme, estoy encantado de estar aquí".

La afición del Betis: "Desde el primer partido fue algo genial. El partido ante el Bilbao también. Si ganamos, ojalá puedan venir más aficionados, que se vendan todas las entradas y la gente pueda seguir apoyándonos hasta final de temporada".