Curro Segura: "Jugar en Canarias me parecería una buena solución"

Curro Segura, técnico del Real Betis Basket, ha analizado la situación por la que está pasando el conjunto de baloncesto tras la suspensión de la Liga Endesa por la pandemia de coronavirus. El míster verdiblanco espera que pronto se cree un protocolo para cuando se pueda volver a la competición, como ya tiene el fútbol. "Nosotros no podemos trabajar al aire libre, lo bueno del fútbol es que ya tienen ese protocolo establecido si todo empieza a volver a la normalidad, estoy seguro de que nosotros tendremos otro protocolo porque en el baloncesto hay mucho más contacto y la cercanía es mucho mayor", ha comentado en declaraciones a Radio Marca Sevilla.

Segura se considera optimista por naturaleza, aunque la realidad le obliga a ser cauto en cuanto a una posible fecha para regresar a las canchas. "Me gusta ser optimista, quiero creer que se va a poder volver a la competición y todo va encaminado a que así sea. Si puede ser, se organizará todo para volver con seguridad, pero el día a día no te permite ser tan optimista como me gustaría", ha reconocido.

Una de las opciones que se está valorando en los últimos días es la de retomar la competición en Canarias, como si de un 'play off' se tratara y sin descensos, algo que Segura vería con buenos ojos: "En circunstancias especiales hay que buscar soluciones especiales. A día de hoy me parece bien que se pueda jugar en un solo lugar, que sea en 'play off', lo que sí veo difícil es acabar la temporada regular y y luego un 'play off'. En Canarias es donde menos infectados hay, es un formato atractivo para la televisión, me parecería una buena solución para lo que ya será una mala temporada. Va a ser distinto el día a día, no jugar con público es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, si tiene que ser sin público que sea por la salud de todos y ya volver a la normalidad la próxima temporada".

En cuanto al plan de trabajo con los jugadores, el preparador verdiblanco ha explicado que están todos en casa y en contacto diario: "Tenemos a todo el equipo en Sevilla, solo Albert en Canarias porque el fin de semana que se paró todo le pilló allí, pero el resto está cada uno en su casa en Sevilla. Nos reunimos a diario con los técnicos y tratamos de mantener el trabajo táctico con los jugadores, le mandamos vídeos, también ejercicios para mantener la forma. Hemos tenido la suerte de que todos están aquí, en los primeros días sí había nerviosismo por saber si podían marcharse, pero al ver que todo era a nivel mundial... Mantenemos el contacto a través del teléfono y eso les ayuda a llevarlo mejor, pero estamos deseosos de que todo termine cuanto antes".

Y es que el parón llegó cuando el conjunto heliopolitano estaba en su mejor forma de la temporada: "Es una pena que la temporada se haya parado en el mejor momento que estábamos, aunque me fastidie porque estabámos bien, hay que tratar de ver el lado positivo, cuando volvamos debemos estar lo mejor posible para alargar esa buena dinámica todo lo posible".

Por último, Curro Segura alabó la actitud de la entidad y de sus jugadores para llegar a un acuerdo salarial y evitar el ERTE: "La predisposición de los jugadores ha sido fantástica en todo momento, si así se pueden salvar puestos de trabajo y ayuda a la viabilidad del baloncesto en el Betis pues todos contentos".