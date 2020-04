Rodríguez: "Si hubiera terminado estaríamos hablando de un Betis más cercano a los de arriba"

El director deportivo del Real Betis, Juanma Rodríguez, dejó claro que, a nivel personal, no entiende muy bien la decisión de la ACB en cuanto al formato de la fase final con 12 equipos y deslizó que al club le será difícil mantener a un jugador como Erick Green.

"Lo que tengo entendido es que el hecho de reducir equipos era por evitar riesgos. Pero volver sobre eso sería volver a quemarte y creo que hay que ser positivo y ver las cosas con otra perspectiva. Yo creo que no se entiende esa decisión, lo más normal habría sido terminar con un 'play off' de ocho equipos, que todo el mundo habría entendido un poco más. La mayoría de Ligas se va a reanudar con todos los equipos", apuntó en 'Radio Marca Sevilla'.

Rodríguez, que confiesa estar trabajando desde casa en la planificación de la próxima temporada, reiteró que su voto habría sido otro, aunque sin cuestionar la postura tomada por el club en la asamblea. "En ese momento me manifesté, porque era la posición que tomó el club. Yo soy un director deportivo, luego hay un consejo y ellos en 'alta política' tienen más experiencia, y yo ahí no me voy a meter. Lo respeto y entiendo que si el club tomó esta decisión era porque entendía que era lo mejor para el Betis", manifestó.

El director deportivo verdiblanco se congratuló por la renovación de Curro Segura, ya que aporta algo que él siempre ha buscado para el proyecto, continuidad. "Uno de mis sueños era que este proyecto tuviera una continuidad. Y esta noticia de la renovación de Curro reafirma esas intenciones que teníamos, significa que se están haciendo las cosas bien. Era una apuesta segura, porque era muchísimo mejor entrenador después de haberse formado los últimos años, incluso después de haber cruzado el 'charco'. Si la Liga hubiera terminado estaríamos hablando de un Betis más cercano a los de arriba que a los de abajo. Es un trabajador incansable, una persona humilde", apuntó, no sin entrar a valorar la piedra en el camino que supone esta atípica situación motivada por el coronavirus de cara al mercado de fichajes.

"Lo ideal aquí es que los proyectos intenten tener una cierta continuidad, también sería bueno con un núcleo importante de jugadores. Los jugadores, por un tema fiscal, sus emolumentos casi se doblan; Erick Green vino en una situación extraordinaria con un sueldo difícil que nuestro club pueda asumir. Vamos a explorar todos los escenarios. Hay muchísimo tiempo de cara a la próxima pretemporada, va a ser un verano de incertidumbre en cuanto a cómo va a estar el mercado. Los agentes se resisten a pensar que esto va a bajar, pero después la realidad te puede llevar a otra situación", finalizó no sin destacar el comportamiento ejemplar que están teniendo los jugadores durante este tiempo.

"Creo que los jugadores lo han llevado ejemplarmente, trabajando para no perder la forma, reduciéndose el salario cuando se les propuso. Un comportamiento que te hace sentirse orgulloso de la plantilla que has tenido. Sabía que con este grupo, que tenía una gran calidad humana, era más fácil salir. Se han comportado maravillosamente", sentenció.