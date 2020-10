Curro Segura: "Falta suerte, acierto y que nos piten mejor"

El entrenador del Betis, Curro Segura, señaló este domingo, tras perder Sevilla ante el Movistar Estudiantes (80-81), que les "falta suerte, acierto" y también que los árbitros les "piten mejor".

"No me gusta hablar de los árbitros, pero hay que ver cómo han pitado para un bando u otro. Lo habéis visto todos. No lo he visto, pero en la última acción creo que ha habido falta", apuntó el técnico granadino, quien, no obstante, está "contento porque el trabajo está siendo bueno".

"Ha sido un partido que ha tenido la dificultad esperada. Sabíamos que vendrían bien de ánimo tras el triunfo del jueves. Hemos controlado el rebote, hemos podido correr y hemos estado en el partido en los primeros viente minutos", relató.

Segura añadió que el Movistar Estudiantes tomó "una renta de nueve puntos en el tercer cuarto y luego ha hecho mucho daño errar tanto tiro libre", lo que se "ha penalizado mucho", dijo.

"Tras perder es complicado sacar conclusiones positivas, pero el esfuerzo está siendo muy bueno pese a las bajas", subrayó el entrenador de la formación sevillana.