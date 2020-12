Joan Plaza quiere "revertir la situación" del Betis Baloncesto "sin vender humor"

Joan Plaza, nuevo entrenador del Coosur Real Betis, ha comentado este miércoles en su presentación que vuelve a Sevilla, "una ciudad muy especial" para él, en la que trabajó entre 2009 y 2012, y que siendo "de un pueblo de Barcelona", sabe que hace "feliz a mucha gente viniendo a un club como éste".

El conjunto verdiblanco está en una situación clasificatoria comprometida, con dos triunfos en once partidos, pero Plaza no puede "garantizar victorias, pero sí competitividad para estar cerca de ganar y revertir esta situación" sin "vender humo, sólo cumpliendo la misión" que le ha "encargado el Betis".

"Los jugadores van a trabajar muy duro pero también quiero que se diviertan. No estamos para florituras, debemos ir escalando posiciones para salvarnos. Uno busca competir por títulos, pero la situación me permitía volver a Sevilla. Espero no decepcionar tras todas las muestras de cariño que he recibido", añadió Plaza.

El técnico catalán sabe que se halla ante un "reto difícil, pero la calidad de los jugadores no se corresponde con la clasificación" e intentará "sacar lo mejor de las personas" para alcanzar "doce victorias", un objetivo que "puede parecer utópico" y para el que "hay que ir a ganar en todas las canchas para merecer la salvación".

Joan Plaza cree que el Coosur Betis "no tiene una mala defensa, aunque igual se reciben demasiados puntos en contraataque", mientras que, en ataque, "no anota lo que debería, aunque a través de la defensa, se pueden conseguir puntos gratis y hay jugadores con calidad para tener una anotación más alta".

El preparador badalonés dijo que "claro" que es necesario "reforzar lo máximo" una plantilla que necesita "un plus en algunas posiciones" como la de escolta, debido a la lesión de Pablo Almazán, si bien cree que el capitán "aporta incluso sin jugar: hasta a la pata coja ayuda en el vestuario", destacó.

El presidente del Coosur Betis, Fernando Moral, aseguró por su parte que "Joan Plaza es la mejor persona posible para el cambio" que necesita el club, pues recordó que "con él, llegaron los mejores logros deportivos en la última década" y le agradeció que haya "dado este paso adelante" de aceptar "un reto diferente".

Juanma Rodríguez, director deportivo de la entidad bética, advirtió que el nuevo entrenador "no tiene una varita mágica", por lo que espera que "todo el mundo dé un paso adelante y ponga de su parte" para que "Joan sea, a partir de ahora, el líder" de un Betis que ha "apostado por él".

Rodríguez explicó que el base jamaicano Ryan Harrow, dado de baja ayer, "podría haber seguido hasta final de temporada, pero estaba fichado hasta noviembre" y por eso desea "compensar su salida con la llegada de otro jugador", si bien advirtió que "la situación de mercado no es fácil".