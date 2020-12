El Betis viaja a Canarias sin sus dos últimos fichajes y dispuesto "a pelear"

Joan Plaza no podrá contar con sus dos nuevos refuerzos en este partido intersemanal.

Joan Plaza no podrá contar con sus dos nuevos refuerzos en este partido intersemanal. ACB Photo / D. Ligero

El Real Betis viaja a las Islas Canarias sin sus dos últimos refuerzos, el pívot jamaicano Jerome Jordan y el base estadounidense con pasaporte ucraniano Jerome Randle, para medirse este martes al Herbalife Gran Canaria, pero dispuesto a "pelear" por la victoria, afirmó su técnico, Joan Plaza.

El entrenador catalán explicó que Jordan se incorporó el domingo al equipo, mientras que Randle lo hizo el sábado, y que ninguno de los dos está "en condiciones físicas de poder jugar el partido", por lo que acuden a Gran Canaria con los mismos jugadores con los que han contado en "los últimos quince días".

"Han sido opciones que ha presentado el club, que como tal hay que aprovecharlas, y sacar rendimiento de ellos es algo que me ocupa a mí", asumió sobre las dos caras nuevas en la plantilla del conjunto blanquiverde, penúltimo de la Liga Endesa con 2 triunfos en 13 partidos, a dos de su rival de este martes.

Aún así, Plaza consideró que "el Gran Canaria no debería ser nunca un rival directo para el Betis en circunstancias normales, pero no está muy lejos" de su equipo, y destacó que el cuadro insular "ha cambiado cuatro o cinco jugadores, juega en casa y está en otra dinámica".

En cualquier caso, el preparador del Betis incidió en que ellos deben "de considerar rivales" directos "a cualquier equipo que no esté en zona de 'play off'" porque quieren "pelear con todos, incluso con los que están por encima".

Subrayó, además, que espera que el Betis haga este martes un partido "serio y estable, que sean capaces de soltarse el pelo y jugar al nivel que han sido capaces muchas veces a lo largo de su carrera y que aquí han demostrado sólo a cuentagotas".

"Hemos de ser un equipo serio y estable emocionalmente. Jugaremos contra un rival muy reforzado, muy físico, con mucha capacidad y mucho talento, que va primero de su grupo de la Eurocup, lo cual lo resume todo sobre el nivel que tiene. Hemos de dar lo mejor de nosotros mismos con independencia de quién sea el rival", aseguró.

También se refirió a Javier Beirán, jugador a quien el entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfirio Fisac, ha recuperado para su equipo tras varias semanas apartado por motivos disciplinarios.

"Es un plus para cualquier equipo. Puede jugar de dos, como está haciendo, de tres y de cuatro, pero también lo haría de base o de pívot. Es, como se dice en inglés, un 'all around player', que tiene cabeza de entrenador y de base. A buen seguro que lo notarán en sus filas", aseveró el técnico bético.