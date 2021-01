Plaza: "No hay que esperar a perder por 20 para morder el puto parqué"

Joan Plaza, entrenador del Real Betis, dijo este sábado que "mirando el marcador" (76-85) cosechado por su equipo contra el Hereda San Pablo, "se verá el vaso lleno" y que "lo verá vacío quien mire lo sucedido en los dos primeros cuartos", para los que "no hay una explicación".

"Puede ser fallo mío. Si haces un esfuerzo tan grande para remontar, no llegas fresco al último cuarto. Me queda sensación de impotencia porque tenemos voluntad, pero hay mucha ansiedad. Las sensaciones son agridulces. Somos lo que somos. Hoy todos decían que teníamos que perder claramente, pero hemos competido", añadió Plaza.

El técnico verdiblanco alabó a su plantel, que ha "competido bien" a pesar de detalles como que el escolta Pablo "Almazán no tendría que jugar 28 minutos". "Si los juega, es porque otros jugadores no están a la altura", añadió, pero insistió en que "con 18 abajo era sencillo sacar la bandera blanca y pensar en el siguiente partido" pese a lo que su equipo lo ha "intentado hasta el final".

Plaza cree que su pívot titular, el senegalés Youssou Ndoye "estaba bien, otra cosa es que no tenga la movilidad de Kravic", que decantó el choque en el periodo final, porque "lo puede defender un tío tan rápido. Ha sufrido él, pero también los han hecho Jordan y Kay", sus otros dos jugadores interiores.

El preparador badalonés lamentó el problema "endémico" del mal "porcentaje en el tiro libre" de sus jugadores, "algo que no cambia de un día para otro" y resaltó que el Betis ha "fallado nueve hoy, la diferencia final" en el marcador.

Sin embargo, Plaza opinó que su equipo debe "defender con intensidad y no esperar a perder por veinte para morder el puto parqué. Han metido diez triples en la primera y uno en la segunda parte, la última jugada del partido", lo que en su opinión da una idea de la mala primera mitad de su equipo.

"Somos un equipo limitado y cada partido tiene que ser una guerra de guerrillas. No nos pueden meter 32 puntos en un cuarto. No somos un equipo que sepa qué puede dar en cada partido. Seguimos siendo imprevisibles", agregó Plaza.

El preparador bético insistió en que "no esperaba un inicio así, pese a sacar un quinteto titular no muy ofensivo" y cree que esa "imagen no es premeditada pero sí deplorable" porque en esos minutos, se ha "tirado por la borda todo el trabajo de la semana. Si quieres competir, eso no te lo puedes permitir".