Katsikaris no olvida las palabras de Plaza

El entrenador del Unicaja, Fotis Katsikaris, rompió una lanza en favor de Alberto Díaz, en el centro de la diana por las faltas en ataque forzadas, y volvió a referirse a las palabras del técnico del Real Betis, Joan Plaza, durante el derbi andaluz, en las que también criticó el 'flopping' del malagueño.

"Me parece una vergüenza que le piten técnica por simular. Si quieres no pites la falta, pero eso nunca es técnica. Señalar a Alberto me parece absurdo. Es un jugador que respeta las normas. Es un jugador único en Europa y pone en riesgo su cuerpo. A mí me fastidiaba, pero no podía decir nada. Me han sorprendido mucho unos comentarios de un ex entrenador suyo", apuntó el griego en el programa 'Zona Verde' de 101 Televisión.

Katsikaris se refería a unas declaraciones de Plaza en el descanso del duelo en el que el Betis venció a Unicaja por 78-75. "De las 11 pérdidas tres han sido por 'flopping', faltas simuladas que ellos hacen; eso no es baloncesto", se quejaba entonces el técnico catalán en unas breves declaraciones al descanso.

Tras el encuentro, Plaza ratificaba su discurso: "Entiendo que es difícil de pitar. Debe de haber un reglamento que debe primar. Pero en general si esto lo viéramos desde arriba es verdad que hay gente que saca partido. Con el 'flopping' se cambió la norma, lo que digo es que hay que favorecer más el ataque que la defensa".

Unas palabras que calaron en Málaga, como se encargó de recordar Katsikaris, muy molesto por las críticas a su jugador tras lo sucedido durante la disputa de la reciente Copa del Rey de baloncesto.