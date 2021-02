Plaza baja las expectativas sobre el nuevo fichaje bético

Joan Plaza, entrenador del Real Betis, aseume que no sabe "cómo ha venido el parón" de tres semanas para su equipo, aunque sí informó de que los internacionales que disputaron la ventana con sus respectivas selecciones "han llegado bien".

Plaza señaló que el pívot senegalés Mamadou Niang "se lesionó ayer" y "a ver si llega" a tiempo para medirse el domingo al Casademont Zaragoza, un partido en el que debutará el croata Boris Tisma, cedido por el Real Madrid y de quien dijo que llega "para jugar de '4', aunque tiene capacidad para alejarse del aro".

El técnico verdiblanco, no obstante, avisó de que "Tisma no ha jugado desde febrero del año pasado, tiene 19 años y su físico es delgado", por lo que "de salida hay que esperar poco, bienvenido lo que llegue", mientras dure la baja por lesión del sueco Nick Spires, que no reaparecerá "antes de un mes".

El preparador catalán aseguró que sus jugadores "están centrados, saben la importancia de los próximos partidos", en los que el Betis "ser sólido y no permitir segundas opciones" a "rivales que sí son de" su misma liga, ya que pelean por la permanencia.

No es el caso del conjunto zaragozano, del que Plaza recordó que "ayer mismo fichó a -Jacob- Wiley", ala-pívot estadounidense procedente de Herbalife Gran Canaria, y al que considera un "equipo que, con sus refuerzos, aspira a cotas altas: en Europa están bien y en la liga van para arriba. Ganar sería muy importante", admitió.