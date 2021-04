Tras asaltar San Sebastián, el Betis busca la reválida

El Real Betis espera aprovechar las importantes bajas que arrastra el UCAM Murcia y lograr un triunfo que le aleje de las posiciones de descenso que sigue teniendo muy cerca. No obstante, derrotar al club murciano no será fácil. No en vano, éste llega en una buena racha y espera obtener su cuarta victoria en los últimos cinco partidos de la Liga Endesa. El encuentro (San Pablo, 18:30 h) supondrá el estreno en el equipo pimentonero del alero griego Kostas Vasileiadis, recién fichado, y que también podría traer la reaparición de David DiLeo tras superar la lesión sufrida hace dos meses y medio.

Que aparecieran dos resultados indeterminados en los test de covid-19 a los que se sometió la plantilla a comienzos de semana hizo que se pospusiera el choque 24 horas y las pruebas PCR de respaldo han confirmado un positivo por coronavirus que se une al del alero DJ Strawberry, quien ya se perdió el duelo que el UCAM CB venció por 92-87 en la prórroga frente al Baskonia el domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Los de Sito Alonso, que antes se impusieron por 70-82 al Urbas Fuenlabrada y por 75-85 al Movistar Estudiantes para entre medias caer por 82-90 frente al RETAbet Bilbao Basket en la prórroga, están en un buen momento y el técnico confía en hacer "un partido brillante" para continuar por esta buena senda de resultados con la que dejó atrás aquella pésima de ocho derrotas consecutivas.

"La actitud ante la adversidad tiene que ser la misma, reforzarnos mentalmente y apoyarnos en noticias positivas como la presencia de Kostas Vasileiadis", ha apuntado el entrenador grana, quien también podría contar con DiLeo, quien el 26 de enero se fracturó el tercer metacarpiano de su mano derecha y está "para jugar y cada día mejor".

Por su parte, el golpe que los de Joan Plaza dieron en San Sebastián requiere de continuidad para que tenga valor. El técnico catalán dispone de todos los jugadores disponibles, incluido Nick Spires, por lo que deberá decidir si entra o no en la convocatoria o mantiene a los 12 jugadores que ganaron al Gipuzkoa.

El partido, que debió disputarse este miércoles y fue retrasado por los positivos murcianos, finalmente tendrá lugar un jueves en el que ambos conjuntos se juegan mucho. En la primera vuelta, los de la capital del Segura se impusieron en casa por 74-72 a un rival que ha mejorado, como ha remarcado Sito Alonso.

"Espero un rival completo, con bajas y sin bajas, un equipo de máximo nivel. Ellos son equipo con muchos puntos en las manos, que defensivamente también juegan muy duro, utilizan muchas faltas para parar al rival. Es el equipo que mejor rebotea ofensivamente, fuertes en líneas de pase. Hemos de hacer mucho trabajo para hacer lo normal, trabajar por recibir en un sitio. La lucha por cada centímetro, por cada pulgada, será importante. Y luego tener eficacia, un porcentaje algo mayor del que hemos tenido en algunos partidos. Y ser sólidos y duros mentalmente", aseguraba Joan Plaza, consciente de la importancia del choque.