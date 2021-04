Joan Plaza: "Pesa la presión de alcanzar el objetivo".

El entrenador del Real Betis, Joan Plaza, aseguró que a su equipo le "pesa la presión de alcanzar el objetivo", en alusión a la pelea que mantiene en la parte baja de la tabla para asegurarse la permanencia y ante la visita que efectúan el domingo al Movistar Estudiantes.



Plaza, en sus declaraciones previas al viaje a Madrid, recordó la contundente derrota del pasado jueves como local ante el UCAM Murcia (55-84) y señaló que están "tratando de sacar buenas sensaciones de lo sucedido".



"No me gusta depender de un jugador concreto, pero los equipos, frenando a Feldeine, nos paran y a Ndoye también tenemos que sacarle partido, pero otros jugadores tienen que rendir más para no tener que depender de estos dos", argumentó el técnico barcelonés.



Plaza dijo que el "Estudiantes es un equipo que tiene muchas armas" y que "para competir" deben "estar al cien por cien", por lo que insistió que en deben "hacer un gran esfuerzo el domingo y en el resto de jornadas que restan" y también "ser más duros mentalmente".



"Tenemos el talento que tenemos y es difícil competir sin tener tres claras amenazas en ataque", dijo el técnico del equipo hispalense, quien precisó que su "intención en estos últimos entrenos en quitarle hierro a todo".



Plaza desveló que tiene "envidia sana por ver cómo los rivales directos cambian de jugadores y se refuerzan" pero puntualizó que con los suyos "iría a la guerra" y que tiene "la esperanza de arañar en lo que queda los triunfos" que necesitan para la permanencia.





