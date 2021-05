Plaza, muy descontento con la imagen del Betis en Fuenlabrada: "Hay que acabar con dignidad"

El entrenador del Real Betis, Joan Plaza, admitió tras la derrota contra el Urbas Fuenlabrada (101-77) que ganó "quien más ganas tenía", un rival ante el que hicieron "una defensa muy mala". El técnico del conjunto sevillano admitió que, con la permanencia en el bolsillo, a su equipo le faltó "tensión y un montón de deseo" que es el que tuvieron en los dos meses anteriores para conseguir la salvación.

"Ha ganado quien más ganas tenía, quien ha puesto más actitud y deseo atrás y adelante, y esa es la lectura. Hemos fallado cosas muy básicas debajo del aro, porcentajes muy básicos tirando de fuera, y nuestra defensa ha sido muy mala para competir contra un equipo que ha deseado más", resumió.

"En estos dos meses que ganamos seis de diez, estuvimos claramente por encima de nuestras posibilidades, lo logramos hacer y eso es lo que nos ha hecho salvarnos, pero después de haberlo conseguido ahora se echa de menos ese nivel de exigencia que hemos tenido en ese tramo de dos meses", añadió.

Plaza no quiso escudarse en las bajas de jugadores importantes como el dominicano James Feldeine o el francés Ibrahim Magassa. "Acordarse de los que no están no lo hago nunca. Hoy con Feldeine o con Ibrahim hubiéramos perdido igual", zanjó.

"Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, no pensar que el lunes estaremos de vacaciones, y acabar con dignidad. Los jugadores tienen un mérito importante pero dejarnos ir no es lo propio individual ni colectivamente", finalizó el entrenador del Betis.