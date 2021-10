Plaza asume la "conjura" del Betis

El entrenador del Coosur Real Betis, Joan Plaza, ha mostrado su solidaridad con La Palma, afectada por la erupción volcánica, con la ingesta en plena rueda de prensa de un plátano procedente de esa isla canaria en plena rueda de prensa.

Plaza, que el domingo alcanzará los 450 partidos dirigidos en la Liga ACB en la pista del Río Bregán, considera "un orgullo" lograr este hito con la "esperanza" de haber "merecido estar tanto tiempo" en activo y el propósito de que "las cosas hayan ido a mejor por los clubes" que ha entrenado.

El técnico catalán ha señalado que ha notado "enrabietados a los jugadores" durante esta semana "tras perder dos partidos seguidos" y el vestuario se ha "conjurado para que no pase más en el resto de la Liga" una derrota como la del pasado domingo, ya que su plantilla es "consciente de no haberlo hecho bien y de no haberlo dado todo" en Murcia y en casa ante el BAXI Manresa.

Joan Plaza considera que el Río Breogán "tiene jugadores con mucho talento", especialmente el austríaco Rasid Mahalbasic, al que definió como "un base que juega de pívot" pero, en general, cree que se trata de "un equipo muy completo y vertical, con muy buenos porcentajes en ataque. Pueden competir contra grandes rivales".

Con respecto a su plantel, Plaza señaló que "cuando se tiene a tanta gente nueva, hay que dar un poco más", sobre todo "en defensa", faceta en la que "cada jugador tiene que asumir su responsabilidad a nivel individual" sin "anteponer la técnica al esfuerzo defensivo individual".