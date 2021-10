Joan Plaza: "Representáis a una afición. No podemos permitirnos tres partidos de mierda como estos"

El enfado de Joan Plaza tras sufrir una nueva paliza era comprensible. El entrenador del Coosur Betis no sólo lamentó la contundencia de la derrota (97-65) ante el Río Breogán sino que fuera la tercera consecutiva de forma similar. Y aseguró que el Betis no pueden permitirse "tres partidos de mierda" como los que han encadenado.

"Hemos demostrado una vez más que no somos un equipo, que nos diluimos ante las dificultades, que somos capaces de competir a tramos bastante bien, pero cuando viene la primera piedra o la segunda no somos capaces de remontarla", explicó en rueda de prensa. Reconoció que el "nivel de preocupación es alto" porque no había detectado en pretemporada ese "nivel de fragilidad" que están teniendo en la cancha.

"El Breogán ha puesto más pasión y energía que nosotros", comentó el técnico, quien advirtió de que "la ACB te pone en tu sitio y cuando no priorizas el grupo a la individualidad" pasan cosas como la derrota de Lugo. A sus jugadores les dijo que "representan a un club, una ciudad, una afición" y no pueden permitirse "tres partidos de mierda" como los que han enlazado, "tres partidos horribles".